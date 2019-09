Una terribile scoperta quella fatta quest’oggi in provincia di Alessandria dalle forze dell’ordine: un pensionato di 74 anni è stato trovato morto in casa sua. L’uomo presentava diverse ferite inferte alla schiena. Nella stanza accanto, i carabinieri hanno trovato il figlio, anch’egli ferito. Quest’ultimo adesso è ricoverato in codice rosso e piantonato in ospedale da alcuni agenti. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto e gli inquirenti stanno indagando anche per chiarire le eventuali responsabilità.

La scoperta dell’uomo deceduto in casa sua

Erano circa le 13 di oggi, venerdì 27 settembre, quando le forze dell’ordine hanno fatto una terribile scoperta a Casalnoceto, in provincia di Alessandria.

Antonello Pagani Pratis, un 74enne pensionato, era morto in casa sua. Il suo corpo presentava diverse ferite da taglio alla schiena, sulle quali bisognerà indagare per capire se uno di quelli inferti è stato il colpo mortale. A riportare la notizia diversi quotidiani come La Repubblica Torino e SkyTg24.

Il figlio del pensionato

Nella loro abitazione, precisamente nella stanza accanto, i carabinieri hanno trovato anche il figlio dell’uomo deceduto. Andrea, 43 anni, presentava anch’egli gravi ferite da taglio al collo che, stando alle prime informazioni, si sarebbe auto-inferto. Potrebbe, infatti, essersi trattato di un tentativo di omicidio-suicidio.

Il 43enne si trova adesso ricoverato in ospedale in codice rosso e ci sono degli agenti a piantonare la sua stanza.

Le indagini

Nell’agosto scorso Andrea era stato arrestato per maltrattamenti nei confronti del padre dai militari di Volpedo, comune in provincia di Alessandria. Il dramma è accaduto poche ore fa, dunque le notizie sono ancora frammentarie. Le forze dell’ordine, però, sono già a lavoro per fare chiarezza sulla vicenda. Si sta cercando di ricostruire l’accaduto e verificare le eventuali responsabilità. Nessuna ipotesi è esclusa, tra queste quella dell’omicidio-suicidio da parte del 43enne che, però, non sarebbe riuscito nell’intento.