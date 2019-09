Si sono vissuti attimi di imbarazzo nello studio di Vieni Da Me. Infatti, l’ex tronista Giovanni Conversano ha deciso di chiedere in moglie la sua fidanzata Giada Pezzaioli davanti a tutti, ma la risposta della madre di suo figlio non è stata quella che tutti si aspettavano.

La proposta a Vieni da me

Non devono essere stati dei momenti particolarmente sereni per Giovanni Conversano quelli vissuti davanti a milioni di telespettatori in diretta a Vieni Da Me. L’ex Tronista ha deciso di chiedere in moglie l’aspirante Miss Giada Pezzaioli e, con la complicità di Caterina Balivo, le ha preparato una proposta di matrimonio in grande stile.

Quindi, Conversano si è presentato in studio con un mazzo di rose, si è inginocchiato ed emozionato ha detto: “Io, dopo nove anni sono qui a chiederti qualcosa di importante.”

Ha poi continuato dicendo di averla supportata durante il suo percorso e di come sia consapevole della differenza di età, ben 14 anni. Tuttavia, lei rappresenta il suo centro, è il suo raggio di sole e lui è disposto a migliorare per lei. “Potresti avere qualsiasi altro uomo, ma mi sei sempre stata vicino anche nei momenti difficili. Cercherò di essere meno rompiscatole di quello che sono, ma soprattutto voglio sposarti” ha concluso l’uomo.

La Pezzaioli, inaspettatamente, ha risposto in modo glaciale e non è sembrata affatto contenta dell’iniziativa del fidanzato.

Giada Pezzaioli, la risposta inaspettata

Giada Pezzaioli, infatti, ha cercato di smorzare la situazione, dicendo: “Addirittura? Possiamo sdrammatizzare questa situazione?”. Nessuno in studio, tantomeno Giovanni Conversano, padre di suo figlio Enea, si sarebbe mai aspettato una risposta del genere e l’uomo ha continuato ad incalzare la fidanzata ribadendo la sua proposta. Ancora una volta, la reazione di Giada Pezzaioli ha lasciato tutto di stucco: “Vedremo dai, mi hai fatto aspettare 9 anni”.

A quanto pare, Giada ha continuato sulla sua strada anche una volta spente le telecamere.

Conversano, nelle Instagram Stories, infatti, ha scritto: “C’era da aspettarselo. La sua reazione è stata più giusta e comprensibile, ne riparleremo in futuro”.