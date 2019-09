Lory Del Santo donna dai mille tormenti ma anche dalle mille sorprese. L’ultima è arriva negli studi di Mattino Cinque, durante la sua ospitata del 27 settembre. La showgirl, che sembra aver trovato un nuovo equilibrio dopo il dramma della morte del figlio Loren, ha dispensato alcuni aneddoti della sua vita privata tra cui spicca il tradimento di Eric Clapton. La sua amante? Naomi Campbell, che avrebbe avuto con l’artista una storia fugace perché “non gli è piaciuta“.

Eric Clapton e Naomi Campbell

Lory Del Santo ha condiviso con Eric Clapton la gioia di un figlio, Conor, ma anche il terribile dramma per la sua morte.

C’è però anche un’altra storia nella storia, che lei stessa ha svelato, per la prima volta, durante la puntata di Mattino Cinque del 27 settembre.

Si parlava di tradimenti e la showgirl non si è fatta sfuggire l’occasione di dire la sua, con annessa ‘sorpresa’: “Eric Clapton mi ha tradito con Naomi Campbell. Io ero in una tournée di lavoro e gli ho detto: ‘Voglio fare una cosa speciale, arrivo stasera per il tuo compleanno. Poi riparto domattina presto’. Lui mi diceva di no, insisteva. Non capivo perché“.

Lory Del Santo avrebbe capito “fatalmente” che, in realtà, la resistenza mostrata dal suo compagno era motivata da ben altra verità, e anche piuttosto ‘scomoda’.

Qualcuno le avrebbe riferito che al fianco di Clapton, mentre lei voleva correre per fagli una sorpresa, ci sarebbe stata “questa sconosciuta, Naomi, per carità, è anche una ragazza simpatica“.

Lory Del Santo rivela: “Non gli è piaciuta”

Il racconto di Lory Del Santo ha sollevato un moto di ilarità in studio quando, per spiegare come mai tra Clapton e Naomi sarebbe finita molto presto, si è lasciata andare a una battuta: “Non gli è piaciuta“.

A rivelarglielo sarebbe stata una persona molto vicina alla top model: “Ho parlato con l’amica di lei.

Mi ha detto che lui era fissato con Naomi, ma pare che non avesse funzionato, non si sono trovati bene. Sai, capita che ti fissi su un personaggio, un mito, e quando ci stai insieme poi non funziona. Non voglio fare doppi sensi“.

Ma era ormai troppo tardi perché anche la conduttrice, Federica Panicucci, ha colto una nota ambigua nelle sue affermazioni, smorzate poi dalla proverbiale eleganza della showgirl.