È un momento d’oro per Massimiliano Morra, il bellissimo attore di Il Bello delle Donne.

Morra, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, ha raccontato di come ultimamente la sua vita sia stata più radiosa del solito grazie a un nuovo amore che gli sta regalando una grande felicità.

I concorsi, poi la carriera da attore

Per Massimiliano non è la prima volta “con” Caterina Balivo: la conduttrice lo aveva intervistato già parecchi anni fa e, come ricorda lui stesso, “mi portasti davvero fortuna visto che poco dopo vinsi appunto il titolo di “più bello d’Italia”. Durante la trasmissione è stata mostrata un’immagine del concorso e l’attore ha commentato: “Mi fa un po’ specie vederlo, mi fa un po’ Sailor Moon.

Ho ancora tutto, la fascia, il mantello, i gioielli erano tutti fintissimi”.

Morra ha avuto poi modo di parlare della sua vita privata ed è qui che è arrivata la rivelazione: “Si, sono fidanzato, è una bella sensazione ed emozione, sto vivendo un’esperienza anche nuova, era da tanto tempo che non mi fidanzavo. È una ragazza che studia moda, lavora anche come modella, è di Napoli, ma non fa parte del mondo dello spettacolo”. Non è lei la sola donna della sua vita, ci sono anche quelle che con lui hanno condiviso il set, come Manuela Arcuri: “Mi sono trovato molto bene, è stata un po’ la mia amica, mi imbarazzava molto la sua bellezza.

All’epoca era un po’ il sogno di tutti gli italiani, e appena ci siamo conosciuti la prima scena è stato un bacio, era tutto verissimo e io mi feci trasportare”.

Non manca un accenno al dramma vissuto qualche anno quando era concorrente di Ballando con le Stelle, dovuto a un incidente d’auto: “Ebbi un colpo di sonno, mi si spense il cervello e quando riapriì gli occhi mi ritrovai capovolto con l’auto.

Sono uscito dalla macchina con le mie gambe ma dopo i controlli mi trovarono un’emorragia intracranica, ci mise circa 7/8 mesi per riassorbirsi”. In quell’occasione l’attore rimase un po’ deluso per quanto accaduto con lo show di Milly Carlucci: “La giuria di Ballando non è stata carina in quell’occasione perché io non ho potuto esibirmi e ci ha dato tutti zero, non mi è piaciuto come si sono comportati in quell’occasione, speravo in un po’ più di umanità”.