C’è un prete che sta facendo impazzire il web, spopola tra giovani e meno giovani. I suoi insegnamenti sono quelli della Bibbia, ma a colpire sono la sua giovane età e il suo fisico scolpito. Oskar Arngarden, 35 anni, svedese, prete luterano, ha la passione per il crossfit, oltre che per i precetti cristiani.

Oskar Arngarden, il prete che spopola su Instagram

Alto, biondo, con gli occhi azzurri e un fisico scolpito, questo è il ritratto esteriore di Oskar Arngarden, un prete luterano della Chiesa di Svezia, che sta spopolando su Instagram. Sul social network ha più di 130mila follower, non si sa di questi, quanti siano fervidi credenti e quanti appassionati di crossfit.

Già perché il 35enne ha la passione per questo sport e sulla sua pagina alterna foto di omelie a quelle di allenamenti. Il suo nickname su Instagram, in questo senso, è eloquente: crossfitpriest.

La passione per il crossfit

Oskar sarebbe potuto diventare un imprenditore, ma a 27 anni la sua vita è cambiata: dopo un percorso interiore accompagnato dagli studi, è diventato un sacerdote. Della sua precedente esistenza ha conservato la passione per lo sport, praticava le arti marziali, la thai boxe e il golf. Da qualche tempo il suo interesse è quello del crossfit, disciplina che negli ultimi anni ha interessato moltissimi giovani.

Nel suo tempo libero fa l’istruttore in una palestra. E, sul suo profilo Instagram, non perde occasione per pubblicare video e foto in cui si allena, dando anche consigli.

Sotto il fisico c’è di più

Come si diceva prima, il 35enne, ha scelto la via del Signore e, infatti, sotto il bell’aspetto c’è di più: Oskar è sempre sul pezzo, informatissimo su cosa accade nel mondo e con un occhio di riguardo verso chi soffre. Sul suo profilo si trovano molte foto in cui, con abiti da prete, celebra la messa, o dispensa precetti cristiani.

Nell’ultimo post, il sacerdote, prendendo spunto dal Vangelo secondo Matteo, ha scritto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io ti dico: ama i tuoi nemici e prega per quelli che ti perseguitano; solo allora sarai figlio del Padre celeste“. Il 9 giugno scorso ha pubblicato anche una foto per ricordare quanti anni sono passati da quando è stato ordinato sacerdote.

Immagine in evidenza: Oskar Arngarden. Fonte: Oskar Arngarden/Instagram