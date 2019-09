Vieni da me ha ospitato la storica Signorina Buonasera, Rosanna Vaudetti per parlare del suo passato, ma soprattutto dell’amore con Antonio Moretti.

Il primo bacio da film

Antonio Moretti, regista, le chiese la sua mano dopo una lunga chiacchierata, in macchina: “Lui si volta e fa: ‘perché non ci sposiamo?‘”, racconta lei. Ma Rosanna Vaudetti aveva appena visto Cary Grant e Grace Kelly in Caccia al ladro e sapeva bene cosa fare: “Mi sono voltata, l’ho baciato e sono andata via“. La loro storia era appena iniziata: il giorno dopo lui la chiamò per chiederle se quel bacio era un sì.

Poi il ricordo del padre: “Mio padre morì giovane, a soli 67 anni.

Ero a Torino, mi avevano appena detto che il contratto era un fisso, lo avevano comunicato proprio a mio padre, il quale fu molto contento. Morì in dicembre. Programmavo di andare a casa per passare il Natale e andò come andò“.

