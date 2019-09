Nessuno si sarebbe aspettato una simile confessione da Andrea Preti, classe 1988, l’attore e modello italiano che ha rivelato al pubblico di voler abbracciare la completa castità. Andrea è stato ospite della puntata di Storie Italiane, il talk show in onda su Rai 1, presentato da Eleonora Daniele. Durante l’intervista, la conduttrice afferma che l’annuncio, divenuto virale in brevissimo tempo, ha stupito tutti quanti. “Penso che ci sia un grandissimo problema se una notizia del genere lascia di stucco le persone: io credo nell’amore“, ribatte l’attore, in modo serafico.

Andrea Preti e l’estate casta

Andrea Preti è noto al grande pubblico anche per essere l’ex fidanzato di Claudia Gerini.

Sembra però che ormai tutto ciò appartenga al passato. Dichiara infatti Preti: “Tutti noi abbiamo una sensibilità. Le storie ti lasciano qualcosa, e servono a capire quel che vuoi o non vuoi più“. L’attore racconta di essersi preso del tempo per guardare dentro sé stesso, e di essere stato da solo a riflettere per un periodo. “Non c’è nessun contratto che ti impone, per forza, di consumare“: questa la conclusione a cui è giunto.

“Casto per ritrovare l’amore”

Il modello 31enne, originario di Copenaghen, in Danimarca, ha recitato in produzioni italiane come Detective per caso e Un nemico che ti vuole bene.

Per un lungo periodo, è stato legato sentimentalmente a Claudia Gerini, celebre attrice romana, classe 1971.

Lasciano di sasso le recenti affermazioni del giovane Andrea, che ha scelto l’illibatezza. La castità è infatti la totale astensione da qualsiasi rapporto sessuale, ed è spesso praticata per motivi religiosi, ma anche per ragioni di natura etico-morale. È questo il caso di Preti: secondo lui, la sua scelta non deriva dalla forte delusione generata dal precedente rapporto. “Vedo troppa superficialità nello sposarsi, nell’andare subito a convivere. Oggi so che cosa vorrei da una relazione”, conclude serenamente l’attore.