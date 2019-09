Un uomo a Nizza Monferrato, nell’astigiano, si sarebbe barricato in casa insieme ai figli, minacciando il suicidio. Come riporta La Nuova Provincia, l’uomo, 40 anni, avrebbe approfittato di un momento in cui la moglie era sul balcone per tirare giù la serranda e barricare la porta.

Si barrica in casa con i figli: sul posto i Carabinieri

L’uomo si troverebbe nella sua abitazione, non armato, insieme ai figli. La moglie, rimasta intrappolata sul balcone, è stata soccorsa dai Vigili del Fuoco allertati dai vicini, che avrebbero sentito le urla della donna. Alcune fonti riportano che insieme a lui ci sarebbe solo il figlio di 6 anni, sono attese ulteriori notizie.

Sul posto ci sono squadre dei Carabinieri del comando provinciale e il negoziatore, che sta cercando di trattare con l’uomo, di origini probabilmente macedoni.

In copertina: immagine di repertorio