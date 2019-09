Un bilancio gravissimo quello dell’incidente che ha visto coinvolto un autobus in Cina avvenuto nella mattinata di sabato. Il mezzo con a bordo diverse persone si è scontrato con un camion causando numerose vittime. Gli accertamenti sulle dinamiche sono ancora in corso ma l’ipotesi più accreditate sulla causa dello sbandamento e dello schianto sia stata una ruota sgonfia del mezzo.

Autobus invade corsia opposta e si schianta

Il bilancio dello scontro è drammatico, si contano 36 vittime e altrettanti feriti, di cui 9 in gravi condizioni. Sull’autobus turistico viaggiavano 69 persone; al momento dello schianto il mezzo viaggiava sull’autostrada nella zona est di Jiangsu.

Come riporta l’ufficio di pubblica sicurezza di Yixing, da una prima indagine è emerso che a causare l’incidente sia stata un ruota sgonfia dell’autobus posizionata nella parte anteriore sinistra. Il pullman ha sbandato invadendo la corsia opposta e scontrandosi con il tir.

Traffico bloccato per 8 ore

L’autostrada è stata chiusa per circa 8 ore prima di permettere di nuovo la circolazione. Incidenti come quello verificatosi nella mattina di sabato sono sfortunatamente comuni in Cina, dove il traffico automobilistico tende ad oberare le autostrade.