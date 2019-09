Mentre il marito Fedez è impegnato fuori casa con un nuovo progetto, Chiara Ferragni sta trascorrendo qualche giorno a Capri, insieme ai suoi amici e colleghi.

Sarà per la gioia e la spensieratezza di queste giornate, unite al clima ancora estivo, ma la bella influencer cremonese si è lasciata andare a una profonda confessione.

Chiara Ferragni pronta per diventare nuovamente mamma

Come lei stessa ha riferito tramite il suo social network preferito, ovvero Instagram, Chiara Ferragni viene spesso avvicinata dai suoi numerosissimi fan, che le chiedono una foto o un autografo. Quando le tempistiche lo permettono, non è raro che si fermi a fare qualche chiacchiera con loro.

In effetti, qualche giorno fa, è successo proprio questo. Durante il pranzo, l’influencer è stata avvicinata da una sua follower, che le ha chiesto di posare insieme alla sua bambina. La Ferragni ha immediatamente accettato e, dopo aver preso la neonata in braccio e giocato con lei – documentando il tutto sulle sue stories, ovviamente – ha scattato una foto con la piccola.

Nell’immagine in questione, in cui appare piuttosto sorridente e raggiante, ha però aggiunto una scritta, che non è sfuggita a nessuno: “Voglio un altro bambino”. Il tutto correlato da un cuoricino rosso.

L’influencer ha pubblicato la foto tra le “stories” di Instagram

“La Chiara che vorrei”

Che la Ferragni desideri un altro figlio non è mai stato un segreto. Lei stessa più volte l’ha affermato, tanto che i fan sono sempre in attesa dell’avvistamento di un pancino sospetto.

Tuttavia, nonostante la volontà di dare un fratellino o una sorellina al piccolo Leone, per ora sia Chiara sia Fedez si stanno dedicando anche alla loro carriera, cercando di coniugare continuamente il successo e la famiglia.

Comunque, la Ferragni si sta godendo la popolarità, pur impegnandosi nel lanciare dei messaggi positivi, in grado di ispirare quanti la seguono.

L’ultimo è celato dal recentissimo tatuaggio, che recita: “La Chiara che vorrei”. Come ha spiegato l’influencer, “si traduce in ‘La Chiara che vorrei essere’, la versione migliore di me stessa, la persona che intendo essere giorno dopo giorno. Questa persona non è perfetta, ma è l’idea di persona che mi piacerebbe essere”.