Città del Messico, due persone sono morte a seguito di un terribile incidente sulle montagne russe. La carrozza sulla quale viaggiavano si è staccata dal percorso precipitando al suolo. Le vittime sono due ragazzi giovanissimi, ferite altre due persone.

Al momento il parco divertimenti è stato chiuso per permettere lo svolgimento delle indagini, la direzione del parco divertimenti ha espresso la massima collaboratività.

Incidente sulle montagne russe

È accaduto sabato, i due ragazzi di 18 e 21 anni sono morti a seguito delle ferite riportate nella caduta. La carrozza sulla quale viaggiavano si è staccata dalla struttura, le classiche montagne russe da luna park, precipitando al suolo.

L’incidente si è verificato nel parco divertimento La Feria a Città del Messico; oltre alle due vittime ci sono anche altri feriti, si tratta di due giovani donne. Inutili i soccorsi per i due ragazzi, le ferite riportate dalla caduta erano troppo gravi.

L’incidente visto da un testimone

Secondo quanto riferito da un testimone, si legge su Sky News, una delle due vittime è stata sbalzata fuori finendo a terra mentre la carrozza si trovava capovolta e gli altri passeggeri si trovavano con le mani alzate, è stato all’ora che i giovani sono precipitati.

Un’altra testimone, Rosalba Rodriguez ha riferito a Reuters che non c’era nulla di strano rispetto al solito in merito alla corsa. Il giro in giostra era partito normalmente, aveva fatto un paio di giri come sempre quando la carrozza improvvisamente si è staccata ed è caduta.

“Ora è tutto nelle mani degli investigatori e della procura, sono stati raccolti gli elementi necessari al fine dell’indagine” ha fatto sapere Miriam Urzua, addetta alla protezione civile in servizio sul luogo dell’incidente. S’ipotizza un guasto tecnico; dal parco divertimenti sono arrivati messaggi di cordoglio per l’accaduto e la massima collaborazione con le autorità.