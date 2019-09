Tutta l’energia e la simpatia di Stefano De Martino è pronta a travolgere lo studio di Domenica In. Ospite da Mara Venier nel contenitore domenicale di Rai 1, il ragazzo si racconta tra il dolcissimo rapporto con il figlio Santiago e l’amore ritrovato con la moglie Belén. Un riavvicinamento desiderato sino all’ultimo.

Il rapporto con Santiago

Ballerino, conduttore, showman: l’amato Stefano De Martino sbarca a Domenica In ospite di Mara Venier. La chiacchierata con la conduttrice è un modo per parlare della famiglia e dell’amore ritrovato con Belén. E sul piccolo Santiago, il ragazzo non ha dubbi: “Santiago ha molto del carattere di mia moglie: è testardo come la madre.

Sono fortunato perché ho un figlio meraviglioso, sta crescendo e ogni tanto mi preoccupo del fatto che tanto di quel rapporto così carnale che abbiamo io e lui possa svanire. Adesso anzichè darmi il bacio di ritorno da scuola, mi dà il 5. Però mi ha insegnato tante cose. Lui è sempre stato il motivo di vita per me, ha scalato tutte le mie priorità. Io prima non ho mai avuto di volare, adesso che ho un figlio la prima cosa a cui pensa e se dovesse succedere qualcosa: cambia proprio la prospettiva e il punto di vista“.

“Ci siamo ritrovati perché non ci siamo mai lasciati“

Dal figlio alla madre del piccolo Santiago, colei con la quale De Martino ha ritrovato amore e complicità: Belén Rodriguez. Le parole del ragazzo dicono tanto di questo riavvicinamento, sperato e fino all’ultimo e felicemente ottenuto: “Ci siamo ritrovati perché in realtà non ci siamo mai lasciati, c’è sempre stato quel cordone ombelicale che da sempre ci unisce. E siamo stati fortunati perché non tutte le coppie riescono a resistere alle intemperie della vita. Sarà una banalità, però si dice che una cosa per apprezzarla devi perderla.

A me è capitato questo ma anche perché eravamo molto piccoli“.

Gli impegni in tv

L’intervista prosegue sul filo delle emozioni e la palla ora passa alla vita professionale di Stefano De Martino. Il conduttore infatti è stato recentemente conduttore del Festival di Castrocaro con al fianco proprio l’amata Belén: “Noi abbiamo tante idee, ci confrontiamo tanto su televisione e lavoro, però dico sempre che ci voglia l’idea giusta al momento giusto. Sono un uomo fortunato perché le cose mi sono capitate quasi sempre al momento giusto. Secondo me il talento è soprattutto sapere uno dove può arrivare, e il talento sta soprattutto nelle scelte“. Poi Mara Venier lancia una proposta con fare scherzoso al ballerino napoletano: la conduttrice infatti lo vorrebbe nel programma. Che questa pazza suggestione di passaggio di testimone possa veramente concretizzarsi e Stefano De Martino possa quindi sbarcare ufficilamente a Domenica In?