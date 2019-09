Nella notte tra venerdì 27 e sabato 28 settembre, Eleonora Rocchini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex compagna di Oscar Branzani, e Dalila Branzani (la sorella di Oscar) sono state coinvolte in un gravissimo incidente stradale. Il sinistro è avvenuto a Napoli, precisamente nel quartiere Fuorigrotta.

Eleonora Rocchini e Dalila Branzani viaggiavano con altre 4 persone

A bordo dell’auto, non vi erano solo Eleonora Rocchini e Dalila Branzani. Insieme a loro, altre 4 persone: Nunzio Moccia, l’ex fidanzanto di Dalila, e due ragazze 25enni.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’auto su cui viaggiava il gruppo sarebbe finita fuori strada nel sottopasso Claudio.

Successivamente, si sarebbe schiantata contro dei paletti e un’insegna stradale.

Tuttavia, non è ancora chiaro cosa abbia portato il veicolo a perdere aderenza con il manto stradale, dato che le dinamiche sono ancora in corso di accertamenti. Comunque, è certo che, subito dopo lo schianto, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, per estrarre i passeggeri dall’auto. Infatti, le foto pubblicate sul web mostrano come la vettura, specialmente nel lato sinistro, sia stata ridotta in lamiere.

La tragedia è stata evitata

In aggiunta, sono immediatamente intervenuti anche gli agenti della Polizia municipale, guidati dal capitano Antonio Muriano.

Gli agenti hanno richiesto gli esami alcolemici di tutti i passeggeri, in quanto sembrerebbe che siano state trovate delle bottiglie di superalcolici in auto, hanno sottoposto il veicolo a sequestro e hanno deferito il guidatore per lesioni personali.

Sebbene la dinamica non abbia portato a una tragedia, alcuni dei passeggeri coinvolti sono stati feriti dall’incidente. In effetti, la stessa Eleonora Rocchini è stata trasportata presso l’Ospedale Cardarelli, al fine di effettuare i necessari accertamenti.

Chi ha subito i danni peggiori è, però, la sorella di Oscar Branzani, Dalila. La ragazza è ricoverata e la sua prognosi resta ancora riservata.

L’ex tronista di Uomini e Donne, sul suo profilo Instagram, ha così commentato la vicenda: “Abbiamo angeli in cielo”.