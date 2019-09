Festa grande in casa Valli-Fantini: una delle coppie più rodate nate sul palco di Uomini e Donne finalmente convolerà a nozze. Il bel Marco Fantini ha infatti chiesto la mano della sua fidanzata storica, nonché madre di sua figlia, Beatrice Valli.

Galeotta fu Parigi

Quale migliore location di Parigi per una romanticissima proposta di matrimonio? Marco Fantini, per incassare il sì, ha puntato sul sicuro ed ha organizzato una proposta di matrimonio, con solitario e inginocchiamento, davanti alla Tour Eiffel.

In realtà la famiglia Fantini-Valli al completo era a Parigi in occasione del compleanno di lui, ma è lei che alla fine ha ricevuto la sorpresa più eclatante.

Ovviamente il tutto è stato condiviso sui social. Lei ha scritto: “Non ci credo ancora, sono emozionata, sono felice e allo stesso tempo sono già agitata per il giorno speciale che verrà❤. Hai saputo sorprendermi, come hai sempre fatto d’altronde. Hai saputo organizzare tutto con amore, con i giusti tempi e con eleganza e discrezione. Mi hai amata dal primo giorno che mi hai vista e ora mi prometti davanti a questa magnifica Parigi di SPOSARMI. SÌ, voglio essere tua moglie. Per sempre. Ti amo”.

Un amore già rodato da tempo

La coppia sta insieme da 5 anni ed ha avuto una figlia, Bianca.

Beatrice Valli ha anche un altro figlio, Alessandro, da una precedente relazione con il calciatore Nicolas Bovi.

Anche Marco Fantini ha voluto onorare la proposta appena fatta sul suo profilo Instagram: “In questo compleanno non potevo scegliere e ricevere regalo più bello❤️ Ricevere quel SI vale più di tutto! Ti amo!”.

Sotto i post di entrambi non è mancata la sfilata di amici vip che si sono congratulati con la coppia: in prima posizione naturalmente c’erano Ludovica ed Eleonora, le sorelle della nota influencer.

(Immagine in alto: Instagram/ Beatrice Valli)