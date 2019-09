Clarissa Marchese, ex Miss Italia ed ex tronista a Uomini e Donne, è incinta. L’annuncio viene dato dalla donna stessa attraverso un post sul suo profilo Instagram. Il parto è previsto per il prossimo anno e sotto il post ci sono già le congratulazioni da parte degli amici.

Il post che annuncia la gravidanza di Clarissa Marchese

L’ultimo post Instagram di Clarissa Marchese annuncia una bella sorpresa: la donna è in dolce attesa. Nel post, che ha già raggiunto più di 325mila mi piace, la donna è fotografata con un abito blu in spiaggia mentre il neo marito Federico Gregucci le bacia la pancia.

Nella didascalia si legge: “Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero, @fede_greg ed io amiamo già alla follia il nostro bimbo (o la nostra bimba!)”.

Sotto il post molti sono i commenti di amici, tra i quali anche quelli conosciuti all’interno della trasmissione Uomini e Donne. “Quanto sono felice!” dice Nilufar Addati, anche lei ex tronista, a cui segue Fabio Colloricchio con un “Auguri ragazzi! vi meritate tutta la felicità del mondo!”.

La storia d’amore nata nello studio di Maria De Filippi

La coppia si era conosciuta all’interno del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi. Clarissa Marchese era una delle troniste dell’edizione 2016/2017, ma era già conosciuta a molti dopo la sua vittoria a Miss Italia nel 2014.

Federico Gregucci era proprio uno dei suoi corteggiatori che la bella Clarissa scelse poi come suo compagno al termine della sua esperienza nel programma.

La coppia è rimasta sempre molto unita e nel maggio scorso sono arrivate le nozze, celebrate a Caserta. I neo sposi si sono poi trasferita a Miami, come confermano i numerosi post sui loro social. Qui Federico lavora nell’Academy della Juventus mentre la moglie continua la carriera di modella e imprenditrice. L’arrivo del figlio è previsto per il prossimo anno.