Un sabato sera al veleno ad Amici Celebrities. Il programma condotto da Maria de Filippi nella sua versione vip ha visto parecchi scontri durante la sua ultima puntata. Un primo round ha visto protagonisti Filippo Bisciglia e la De Filippi, il secondo tra Platinette e Joe Bastianich.

Maria vs Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia durante la settimana ha spiegato di essere stato vittima, a suo dire, di un’ingiustizia: i suoi brani sarebbero durati meno di quelli della sua “rivale” Francesca Manzini. Maria, come sempre, si è gettata a capofitto nella difesa della sua redazione: “Se tu accusi la produzione, accusi 300 persone che lavorano qui e sinceramente, anche se ti conosco e ti voglio bene, io difendo le persone che lavorano con me, te lo dico.

Ma “grazie” che vuol dire? Perché va a finire che ci vogliamo bene e litighiamo pubblicamente“. Bisciglia cerca di difendersi, ma la conduttrice è un fiume in piena: “Tu sei andato a contare i secondi che la produzione ha dato alla Manzini, hai attribuito alla produzione malafede e questo è la tabella dei secondi. E grazie di che? Devo star zitta e dire ‘Filippo è mio amico, non faccio veder niente’? No Filippo, litighiamo eh. Ma io litigo anche davanti a tutti, non ho nessun problema eh, perché sono in assoluta buona fede“.

Joe Bastianich vs Platinette

Non è possibile piacere a tutti, diceva qualcuno. Lo sa bene Bastianich a cui è toccata una lunga lotta contro Platinette, la scorso sabato. “Ma vada a fare un programma di cucina. Io esprimo un giudizio perché mi occupo di musica da 50 anni. Quindi non mi giudichi incompetente. Ciascuno faccia il suo mestiere“, ha detto Platinette. Bastianich non si è tirato indietro: “Se tu vuoi bloccarmi non ci riuscirai“. Alla fine si sono anche invitati reciprocamente a uscire e l’edizione è appena all’inizio.

