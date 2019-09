L’1 ottobre alle 21,25 su Italia 1 ricomincerà la trasmissione televisiva Le Iene e si aprirà con un video di 20 minuti pensato dalla stessa Nadia Toffa, una sorta di “saluto” dopo la sua prematura morte. A quanto pare, la giornalista sapeva che non le restava molto tempo da vivere e, per questa ragione, avrebbe lei stessa escogitato un modo per salutare i colleghi, gli amici, il pubblico. Nadia Toffa è deceduta lo scorso 13 agosto, dopo aver lottato contro il cancro dal dicembre del 2017, dopo un malore.

20 minuti di Nadia Toffa

Sarà un video di 20 minuti l’omaggio che Le Iene dedicheranno alla giornalista Nadia Toffa.

Un video di cui è protagonista proprio lei e che sul sito del programma viene definito “un testamento di gioia, un abbraccio caldo”. Era stata lei stessa a idearlo. Diversi sono i frammenti del suo discorso che sarà possibile sentire nel video e che Le Iene hanno scelto di condividere in anteprima sul loro sito.

Tra questi c’è una frase significativa che richiama alla mente l’incredibile ottimismo, la grande energia e la positività che hanno caratterizzato il percorso di cura di Nadia Toffa, quel sorriso che non ha mai perso e che ha saputo infondere tanta forza in chi, come lei, lottava e ancora lotta contro il tumore.

Queste sono le sue parole: “Non è il quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto“. Nel video di 20 minuti troverebbero spazio anche tutte le persone che sono state vicine a Nadia Toffa: “La sorpresa è incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, parenti, colleghi che hanno lasciato un segno in questo ultimo anno tremendo, persone che contano davvero“.

La sigla finale con il saluto di Nadia Toffa

Come annunciano Le Iene, Nadia Toffa sarà presente in ogni puntata del programma, in particolare nel finale.

La sigla che chiuderà la trasmissione sarà infatti un saluto della giornalista a tutto il pubblico che verso di lei ha mostrato grande affetto sia dopo la scoperta della malattia sia dopo la sua prematura scomparsa. Sul comunicato de Le Iene si legge: “Sarà sempre lei a salutarci in ogni puntata nella sigla finale che le dedicheremo“. Le Iene ricominceranno da Nadia Toffa, dunque, e non poteva essere altrimenti.