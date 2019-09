Gabriele e Silvia sono due dei protagonisti di questo Temptation Island vip targato Alessia Marcuzzi. I due, dopo poche settimane, sembrano in crisi più che mai, e intanto, da casa c’è anche papà Pippo Franco a controllare la situazione.

Gabriele e Silvia isolati

Non solo isolani ma anche isolati. Appena la loro avventura in Sardegna è cominciata, n un’intervista al Tempo, Pippo Francoha raccontato in che situazione si trovava il figlio: “Se riuscirà a sopravvivere potrà vantarsi di aver fatto un’esperienza estrema. Sfido chiunque a entrare in un programma del genere e uscirne vivo! Poi non so cosa sta provando adesso perché non posso parlarci: gli hanno tolto il cellulare ed è in totale isolamento come se fosse un carcerato“.

Al settimanale Spy, invece, ha raccontato qualcosa in più su Silvia, la fidanzata di Gabriele. Tra i due, al momento, le cose non vanno molto bene, tanto che Gabriele si è già dimostrato pronto ad interrompere la relazione. “L’ho vista poche volte, dieci volte è dire tanto e non abbiamo mai parlato o approfondito. Si vede che non è ancora il momento. Queste sono cose che riguardano Gabriele: quello che conta è la sua libertà“, ha spiegato Pippo Franco. “Se Gabriele resisterà alle tentazioni?

So per certo che quando si lega a una persona è estremamente fedele. Non ha mai ceduto alle sciocchezze“, ha aggiunto. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del reality e potremo vedere, quindi, come andrà veramente a finire.

