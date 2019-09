Il cantante ed ex coach di Amici Ricky Martin ha dato in questi giorni un annuncio che lo ha riempito di gioia. Con il marito Jwan Yosef il portoricano è in attesa di un altro figlio.

Per la coppia si tratta del quarto bebè in arrivo. Il desiderio di allargare la famiglia, manifestato nel corso dell’ultima cerimonia per i Golden Globes, quindi si concretizza.

L’annuncio

La lieta notizia è giunta per bocca dello stesso cantante, che ha presenziato allo Human Rights Campaign National Dinner di Washington, lo scorso 28 settembre. All’evento Ricky Martin è salito sul palco per ritirare il premio HRC National Visibility Award per il suo impegno a sostegno dell’universo Lgbt.

Poco prima di lasciare la scena al prossimo, Martin ha spiazzato il pubblico con le sue parole. “Ho un annuncio da fare: siamo in dolce attesa, stiamo aspettando un bambino. Esatto! Mi piacciono proprio le grandi famiglie!” ha gridato Ricky dal palco.

La famiglia Martin-Yosef

Ricky Martin e il suo compagno, l’artista libanese Jwal Yosef, sono convolati a nozze poco più di un anno fa, nel 2018. La famiglia però è già bella abbondante. Il cantante ha già 2 figli i gemelli di 9 anni, nato con il supporto di una madre surrogato.

Dopo il matrimonio con Jwal è poi arrivata la piccola Lucia. La famiglia ovviamente ha presenziato all’evento dove è stato fatto l’annuncio.

“C’è mio marito Jwan, che amo” ha detto il cantante presentando ogni membro. “E ci sono i miei bellissimi gemelli, Valentino e Matteo: vi amo con tutto il mio cuore. Siete la mia forza, la mia ispirazione quotidiana, siete ciò che mi spinge a continuare a fare ciò che sto facendo. Siete ragazzi fantastici e io vi voglio bene. E Lucia, che non è qui ma a casa con la nonna“.