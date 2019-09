Il viaggio delle coppie di Temptation Island Vip prosegue a vele spiegate. Nella puntata di oggi protagonista è Anna Pettinelli, conduttrice di spicco di tv e radio, che non sta vivendo un periodo felice all’interno del villaggio delle fidanzate. Le immagini del compagno Stefano Macchi in atteggiamenti complici con la single Cecilia la porta a prendere una decisione drastica.

Il crollo di Anna Pettinelli

Tra le coppie di questa edizione, quella che sicuramente sta facendo più parlare di sé è quella composta da Anna Pettinelli e il compagno Stefano Macchi. Se il ragazzo all’interno del programma non esita a divertirsi, giocare e scherzare con la single Cecilia, nel villaggio delle fidanzate invece la conduttrice non è felice.

L’atteggiamento troppo complice del fidanzato con la tentatrice sta mandando la Pettinelli in crisi piena a tal punto da rivolgere ad Alessia Marcuzzi, durante il falò delle fidanzate, una domanda sibillina: “Si è mai visto a Temptation Island che una persona se ne vada dal programma senza un falò di confronto?“. Per poi scaricare tutta la sua amarezza dopo aver visto i filmati di Stefano assieme a Cecilia: “Ho il mio pudore e la mia riservatezza, ma vedo loro con ste mani che vanno dappertutto.

Tra loro è uno scherzo continuo: io non riconosco più il mio uomo“.

Confronto immediato

Ma la decisione di Anna Pettinelli sembra definitiva. La conduttrice non ha nessuna intenzione di restare nel programma e decide di chiudere la sua avventura a Tempation Island, non prima però di aver avuto un falò di confronto con il fidanzato. Durante l’incontro, la conduttrice scoppia subito in lacrime e inveisce contro uno Stefano totalmente incredulo: “Tu ti sei fidanzato con Cecilia! L’hai portata dappertutto. Ho visto abbracci e baci nelle orecchie. In 15 giorni ho visto solo video di te e Cecilia“. Ma Stefano, fra incredulità e sgomento per la chiamata al falò da parte di Anna, non si capacita di questa scelta: “È sconvolgente tutto questo.

Quando ho abbandonato il villaggio erano tutti sconvolti e Cecilia era in lacrime perché nessuno si sarebbe aspettato questa chiamata”. Tra una giustificazione e l’altra, Stefano passa subito all’attacco: “Tu stai male ma io sono inc***ato!“. A questa frase, Anna esplode fra rabbia e lacrime: “Svegliati Stefano! Sto male! Stai pensando solo alla tua compagna e al tuo divertimento e non a me che sto male! Hai trovato il luna park, ti stavi divertendo e ti ho dovuto tirare fuori da lì!“.

La coppia esce unita

Il confronto prosegue sulla scia dell’incomprensione più assoluta: Stefano infatti non riesce a comprendere il malessere di Anna, ha una percezione del suo atteggiamento nel villaggio diversa da quella della compagna. E il ragazzo ribadisce proprio questo aspetto: “Mi spiace che adesso stai soffrendo, ma io non ti posso chiedere scusa per una cosa che non ho fatto. Non ho fatto nulla in malafede!“. Anna non digerisce queste parole e sbotta: “Stefano, non c’è niente da ridere, sono stata male! Un minimo di sensibilità per me, ce l’hai?“. A quel punto il ragazzo getta le armi e fa mea culpa: “Mi spiace che hai sofferto così tanto, io ti giuro che non c’era mai malafede. Ho fatto solo quello che mi hai detto tu: vai, entra e divertiti“. Nonostante le incomprensioni, la coppia alla fine esce dal programma insieme, più unita e forte che mai.