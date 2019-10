Sembra si debba attendere ancora un po’ di mesi prima di poter di nuovo trovare momenti lieti al fianco di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, uno dei duetti televisivi più amati dal pubblico. Avanti un Altro ritornerà ma lo farà solamente nel 2020 e non è ancora chiaro con quante novità tornerà alla ribalta.

Torna Avanti un Altro!

Dal 2011 in poi, anno del debutto, Avanti un Altro! si è sempre confermato un enorme successo. A farla da padrone nello studio è stato (quasi) sempre Paolo Bonolis che con la sua ironia tagliente e con la sua parlantina ammaliante ha intrattenuto il pubblico facendolo appassionare alle dinamiche e al gioco.

Ovviamente, al suo fianco, c’è sempre stato e continuerà ad esserci l’amico e collega, Luca Laurenti. In tanti hanno iniziato a domandarsi quando però tornerà in onda il duo.

Stessa fascia, stesso canale ma un’altra Bonas

Secondo quanto riferito da SuperGuida Tv, il debutto della nuova edizione potrebbe avvenire già il prossimo gennaio, presumibilmente proprio il 6. Il game show tornerebbe ovviamente nella stessa fascia oraria cui siamo stati soliti vederlo, prima del telegiornale e subito dopo Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso, alle 18:45. Concentriamoci ora sul cast: confermata la presenza in studio di Laura Cremaschi, l’ormai ex Bonas entrata in studio sulle orme di Paola Caruso.

La Cremaschi però questa volta sembra cambierà ancora ruolo per diventare “regina del web”. Ma quindi la Bonas sparisce? No, affatto: il ruolo della Bonas permarrà ma cambierà solamente volto. Pronta a subentrare alla Cremaschi Sara Croce, non proprio una sconosciuta. Anche lei molto, molto bionda e avvenente, il pubblico la ricorderà per essere stata Madre Natura nell’edizione di Ciao Darwin del 2018, dunque vecchia conoscenza di Bonolis.