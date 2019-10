La giornalista Cristina Parodi festeggia 24 anni di matrimonio con suo marito Giorgio Gori, sindaco di Bergamo. Per l’occasione, ha postato una foto su Instagram per augurare al marito buon anniversario e dedicargli parole romantiche, dalle quali si evince tutto l’amore che prova verso il coniuge.

Cristina Parodi e Giorgio Gori: 24 anni di amore

Sono sposati da ben 24 anni Cristina Parodi e Giorgio Gori. La giornalista ha voluto celebrare l’occasione dedicando al marito un post su Instagram. Nella foto, i due appaiono affiatati, l’uno accanto all’altra, e sorridenti. Cristina Parodi ha scritto questa didascalia sotto lo scatto: “Sono passati ventiquattro anni da quel si e non mi sono ancora stancata di sorridere con te, buon anniversario“.

Sotto il suo post, si sprecano i commenti dei tantissimi che hanno fatto gli auguri alla coppia. Tra questi, c’è chi ha scritto complimentandosi con i coniugi: “Ciao Cristina, siete bellissimi come 24 anni fa, complimenti, buon anniversario“.

Una coppia indissolubile

Dall’unione tra la giornalista Cristina Parodi e Giorgio Gori sono nati 3 bellissimi figli: Benedetta, Alessandro e Angelica. Da oggi, giorno in cui celebrano il loro 24esimo anniversario di matrimonio, il politico e la giornalista compiono un passo avanti verso le cosiddette “nozze d’argento”, quelle che vengono comunemente considerate un traguardo per ogni coppia.

E infatti c’è chi ha commentato il post di Cristina Parodi in cui augura buon anniversario al marito scrivendo: “Si avvicinano le nozze d’argento! Comunque auguri per questi 24 anni!“.

In ogni caso, non è la prima volta che Cristina Parodi scrive una dedica romantica per suo marito Giorgio Gori. Già qualche tempo fa, durante un’intervista, aveva infatti detto di suo marito: “Non vorrei avere nessun altro uomo al mio fianco“. Insomma, il sentimento che i due provano l’uno per l’altra sembrerebbe davvero indissolubile e forte.