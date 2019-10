“Salta il primo tappo“, inizia così l’Instagram-racconto del 48esimo compleanno di Riccardo Signoretti, direttore del settimanale Nuovo classe 1971. Ovviamente conosciuto anche per le sue numerose ospitate nello studio di Barbara d’Urso, il direttore di Nuovo ha voluto pensare in grande per il suo compleanno organizzando un party per il quale non ha badato a spese né per sé per i suoi numerosissimi ospiti vip!

Il compleanno vip di Riccardo Signoretti

Il primo Instagram-racconto ha avuto inizio con una bottiglia di Cristal, seguita da una serie di altri scatti in cui al centro sono finiti ospiti riconosciuti e amati dal pubblico, balletti sensuali contornati da un’atmosfera sfarzosa.

D’altronde, come poteva festeggiare se non alla “Jep Gambardella” il re del gossip? Ogni scatto è seguito da una didascalia e ovviamente corredato da un’infinità di auguri altrettanto vip.

Da Malgioglio a Barbara d’Urso: il salotto di Signoretti

Partendo dagli invitati, il primo a trovare spazio nella bacheca di Signoretti è il “re delle feste”, il paroliere Cristiano Malgioglio che proprio nei commenti ringrazia per il party: “Grazie per la tua bellissima festa di compleanno. Tanta bellissima gente e molto elegante“. “Grazie a te, amico speciale dal grande cuore“, la replica di Signoretti.

Poi uno scatto di gruppo con ben 3 torte di compleanno imponenti.

Al centro ovviamente c’è lui, Signoretti, e subito al suo fianco l’immancabile e ineguagliabile Tina Cipollari. Non manca poi, ovviamente, la regina degli ascolti di Canale 5 e sua intima amica, Barbara d’Urso. E ancora Lory Del Santo, Giovanni Ciacci e un corteo di ballerine che hanno intrattenuto gli ospiti con piume e paillettes. “Augurissimi tesoro, sei e sarai sempre un ragazzo!! Tvb“, si leggono nei commenti gli auguri di Patrizia Pellegrini a cui si aggiunge Adriana Volpe, Serena Grandi, e Ana Laura Ribas.