Decine di abusi sessuali su minori tra gli anni ’60 e ’80, ammessi dal prelato su cui pende uno degli scandali di pedofilia più clamorosi che la storia ricordi. Gerald Ridsdale è in carcere dal 1994, reo confesso nell’ambito di un’inchiesta che ha sviscerato, orrore dopo orrore, i segreti perversi del suo mandato pastorale. Una delle vittime, un uomo che fu stuprato in confessionale quando aveva 9 anni, riceverà un risarcimento record da parte della Chiesa. Si tratta di una svolta dal sapore storico, anticamera di una prevedibile serie di accordi con tante altre vittime.

Stuprato a 9 anni da un prete

Il caso Gerald Ridsdale ha scosso le cronache internazionali e macchiato in modo indelebile l’immagine della Chiesa.

L’ex prelato si trova in carcere dal 1994, dopo aver abusato di almeno 65 minori durante il suo mandato pastorale in Australia, tra gli anni ’60 e ’80.

Una delle vittime del prete pedofilo, decenni dopo gli orrori subiti nel tenebroso silenzio di un confessionale, riceverà oltre 1 milione di dollari australiani di risarcimento (pari a circa 620mila euro).

Era il 1982 quando, secondo le carte dell’accusa che ha portato il don dietro le sbarre, quel ragazzino subì violenze da parte di Ridsdale.

E non era un caso isolato.

I reati di pedofilia di cui l’ex sacerdote è stato ritenuto responsabile sono decine e si sono consumati nell’arco di 30 anni, e il caso Ridsdale, come quello che riguarda il cardinale Pell – la cui condanna è stata confermata pochi mesi fa – è un sisma di proporzioni devastanti per il Vaticano.

Maxi risarcimento per una vittima

Il risarcimento ottenuto dalla vittima è frutto di un accordo tra la Chiesa e i suoi avvocati, ed è parte di un costo complessivo che si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro.

A tanto ammonta, secondo il The Guardian, la spesa che la Chiesa dovrà sostenere considerate anche le spese legali.

Si tratta di un importante step che fa da precedente a una prevedibile scia di risarcimenti per le altre vittime di Ridsdale.

La violenza sessuale

L’ex sacerdote Ridsdale ha ammesso di aver stuprato 65 minori, bambini e bambine. Lo stupro per cui è stato stabilito il maxi risarcimento risale al 1982, quando era parroco di St Coleman, chiesa della città australiana di Mortlake.

Per lungo tempo, secondo quanto dichiarato da uno dei legali della vittima ad ABC, la Chiesa avrebbe dichiarato di non essere a conoscenza di alcun reato commesso da Gerald Ridsdale e la determinazione della vittima si sarebbe rivelata fondamentale per le indagini e la svolta giudiziaria.