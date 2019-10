A Temptation Island Vip va in scena la crisi di coppia fra Pago e Serena Enardu. Le incomprensioni fra il cantautore e l’ex tronista di Uomini e donne sono numerose ed evidenti e stanno minando un rapporto di coppia che si sta via via compromettendo sempre più.

Una frattura insanabile(?)

Non è tutto rose e fiori il rapporto fra Pago e Serena Enardu, anzi: a Temptation Island Vip si consuma una vera e propria crisi di coppia. Una frattura che sembra irreparabile alla luce soprattutto del rapporto di complicità che la ragazza ha instaurato con il single Alessandro, fatto di sorrisi, balli di coppia e continue esterne.

Al falò dei fidanzati il cantautore esprime tutta la sua amarezza: “Pensavo fosse un po’ più onesta. In teoria c’è ancora da una parte un fidanzato e dall’altra una fidanzata e credo che il limite da parte sua sia stato abbondantemente superato. Quindi sono molto deluso da questa ragazza, pensavo di conoscerla e non ha proprio senso questa cosa che ha fatto. Mi spiace perché io sono e rimango un bravo ragazzo e sono contento di come sono“.

Nuove consapevolezze per Serena

Anche dalle parole di Serena Enardu traspare amarezza per un rapporto di coppia che sta lentamente affievolendosi.

La ragazza e il cantautore sembrano correre su due rette parallele che non riescono più ad intersecarsi. Queste le parole di Serena: “È vero quando dice che non sono soddisfatta della mia vita e del mio lavoro. Per lui io dovevo stare tranquilla, ma la mia angoscia e la mia paura di donna che ha impegni e un figlio, per me era tutto normale. Abbiamo passato un periodo davvero pesante e lui ha sminuito tutto. Non vorrei dire che non ho più stima per lui perché c’è comunque un sentimento. Sono arrivata qui che ero piena di dubbi e sicuramente uscirò da qui più forte e con nuove consapevolezze in mano“.