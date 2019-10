La piccola Annuncia di Un Medico In Famiglia è cresciuta: oggi Eleonora Cadeddu è una donna di 24 anni. Nel mondo dello spettacolo ci si è ritrovata un po’ per caso a soli 2 anni, quando fu scelta per interpretare la figlia minore di Lele Martini. Un grande aiuto è arrivato dalla star di casa Lino Banfi, Nonno Libero. Andando avanti, però, ha capito che quella era la sua strada.

In questi giorni la Cadeddu è stata ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, dove ha raccontato sogni e progetti, ma soprattutto dove ha ricevuto una dedica speciale dagli altri “fratelli Martini”, Ciccio (suo fratello anche nella realtà) e Maria.

L’inizio della carriera

La piccola Eleonora aveva solo 2 anni quando la madre, che svolgeva un lavoretto part-time, la portò con sé per accompagnare il figlio Michele ad un provino per il ruolo di Ciccio. La produzione la notò subito: “Fuori dal provino, le dissero che ero proprio quello che cercavano“.

A soli 2 anni la piccola Eleonora non poteva di certo studiare il copione. “Io non studiavo la parte” ha confermato. “Mio fratello aveva delle battute, di cui ero gelosissima, io giocavo e si inventavano degli escamotage. Non capivo la finzione, per me era come andare dal nonno.

Lino Banfi era come un nonno: sapevo che non lo era di sangue, ma era come se fosse uno zio acquisito“.

La dedica dei fratelli

Caterina Balivo ha raccolto 2 video in cui le mandano un saluto affettuoso sia il fratello Michele Cadeddu, che ha abbandonato la carriera di attore per perseguire quella di fantino in Germania, che Margot Sikabonyi. Eccoli nello spezzone pubblicato dal profilo Instagram di Vieni da Me.

I progetti Eleonora

A differenza del fratello Michele, Eleonora Cadeddu ha voluto proseguire la carriera di attrice. Ed oggi studia e lavora, immergendosi nel teatro.

“Sono cresciuta, ho studiato recitazione, studio e insegno teatro ai bambini, ma non si finisce mai di imparare. Vado all’Università e studio lingue, altra mia passione, e nel frattempo faccio mille cose”. Insomma Annuccia è diventata un’artista formata e impegnata.