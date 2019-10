L’associazione Un Angelo per Capello ha deciso di mettere in atto una bella iniziativa: raccogliere i capelli, donati volontariamente dalle donne, e in virtù di un accordo sottoscritto con un’azienda pugliese avere in cambio delle parrucche complete da donare alle donne che si stanno sottoponendo alla chemioterapia. La sua sede è nella provincia Bari e si adopera dal 2016 al fine di fornire un sostegno concreto ai pazienti oncologici e si pone in prosecuzione di un progetto nato nel 2014.

Il progetto e l’associazione

L’associazione, come riporta il sito ufficiale, riunisce esperti in campo medico, sociologi, psicologi, esperti della comunicazione e formazione: tutti insieme perseguendo lo scopo di fornire sostegno e aiuto nel difficile percorso della malattia.

L’associazione, il cui presidente è Anna Valentina De Marino, sta riscuotendo dal 2018 un gran successo.

Come si legge sul sito ufficiale, negli anni ha partecipato a numerose raccolte fondi supportando l’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, l’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, l’Associazione Opere di Misericordia Apostole di Gesù Crocifisso – Onlus e si è impegnata anche nel contrastare la povertà collaborando con la Caritas.

Il progetto Un Angelo per capello punta ad offrire un aiuto economico e un sostegno: “La parrucca, dunque, rappresenta una ‘strategia di fronteggiamento’ per dare continuità alla propria immagine corporea: in questo modo si continua a conservare il proprio aspetto conferendo sicurezza personale, in quanto sembra che nulla sia cambiato.

Migliorando la qualità di vita del paziente è possibile affrontare con più fiducia la lotta contro la malattia.”, come viene riportato sul sito ufficiale. Normalmente una parrucca del genere viene a costare 500 euro, cifra non sempre abbordabile da tutti. Oltretutto la procedura per poterla ricevere è abbastanza semplice e non richiede parametri particolari facendo leva sulla buona fede delle persone.

Un numero sempre crescente di donatori

La forza di quest’associazione è sicuramente anche il gran numero di persone che sta coinvolgendo: nel 2018 ha donato 50 parrucche e nel 2019 già 35.

Adesso provengono capelli da ogni parte del mondo: l’ultima arriva da Taiwan e continuano costantemente ad arrivare. Come si legge su La Repubblica, il vicepresidente Marco Ficarra si esprime così: “In media riceviamo 25-30 lettere a settimana dipende dai periodi, la scorsa settimana, per esempio, erano 238“.

Per tutti coloro che desiderano contribuire, l’associazione si raccomanda di inviare capelli uniformi e di una lunghezza minima di 25 cm. La successiva donazione, così come tutti gli aiuti della Onlus sono completamente gratuiti: il suo sostentamento proviene dalle donazioni, dai 5X1000 e dagli eventi che la stessa organizza.

*immagine in evidenza: fonte/Facebook Un Angelo per Capello (dimensioni modificate)