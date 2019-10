Un anno fa li davano in disaccordo, ma qualche ora fa Tiziano Ferro e Marco Mengoni hanno dimostrato che i loro rapporti sono tutt’altro che tesi. Lo screenshot pubblicato dal cantante di Latina mostra, infatti, un simpatico scambio di battute ironiche tra amici.

Marco Mengoni Atlantico On Tour

Il 25 ottobre uscirà Atlantico On Tour, una raccolta che racconta tutto quello che è stato il tour di Marco Mengoni nel 2019. L’opera sarà racchiusa in 2 cd con 3 brani inediti e 19 tracce registrate dal vivo. Il primo singolo sarà disponibile già dal 4 ottobre con il titolo Duemila Volte.

I fan del cantante di Ronciglione, in provincia di Viterbo, sono in visibilio, non attendono altro che l’uscita della raccolta. Proprio quest’ultimo prodotto artistico di Mengoni è stato al centro di uno scambio di battute ironiche tra l’autore e l’amico Tiziano Ferro, per via della copertina molto “sexy”.

Lo screenshot di Tiziano Ferro

In una delle storie di Instagram pubblicata ieri, Tiziano Ferro ha postato lo screenshot di una conversazione privata su Whatsapp con Mengoni. Il cantautore di Latina ha inviato all’amico la copertina dell’Atlantico On Tour commentandola così: “Ah ma qui giochiamo sporcooo!“. Alla battuta, l’ex vincitore di X-Factor nel 2009, ha risposto, dapprima, con delle risate e poi ha scritto: “Sempre“.

La controbattuta di Ferro è stata: “Amo!!!“. Nella pubblicazione su Instagram ha aggiunto: “E niente, io ho i colleghi più simpatici del mondo“, taggando la pagina di Marco Mengoni.

A sinistra la conversazione tra Tiziano Ferro e Marco Mengoni, a destra la copertina di Atlantico On Tour. Fonte: Tiziano Ferro/Instagram; Marco Mengoni/Instagram

I commenti dei loro fan

Solo un anno fa, diversi giornali avevano riportato la notizia che tra i due cantanti ci fossero stati degli screzi, che il loro rapporto si fosse incrinato. Ieri, però, hanno dimostrato il contrario, dunque, o tali rumors sono stati smentiti o i due hanno probabilmente chiarito le loro incomprensioni nel corso di quest’anno.

In ogni caso, con lo screenshot di ieri, i fan di entrambi i cantanti sono impazziti. Su Twitter si leggono commenti come: “Marco Mengoni e Tiziano Ferro che chattano su whatsapp la fine del mio mondo è arrivata“, “Tiziano Ferro e Marco Mengoni 118“. E ancora: “Quindi abbiamo avuto uno screenshot di una chat tra Tiziano e Manco. MI CHIEDO COSA IO ABBIA FATTO PER MERITARMI QUESTE GIOIE IMPROVVISE DI MARTEDÌ POMERIGGIO AHHHH“.

Immagine in evidenza: Tiziano Ferro; Marco Mengoni. Fonte: Tiziano Ferro/Instagram; Marco Mengoni/Instagram