Rinvio a giudizio per 5 persone nell’ambito dell’inchiesta sul caso Consip. Tra loro anche l’ex ministro Luca Lotti. È quanto deciso dal gup di Roma, Clementina Forleo, e con Lotti, accusato di favoreggiamento, andranno a processo anche l’ex comandante generale dei Carabinieri Tullio Del Sette, accusato di favoreggiamento e rivelazione di segreto d’ufficio, il generale Emanuele Saltalamacchia, l’ex presidente di Publiacqua Firenze, Filippo Vannoni, e l’imprenditore Carlo Russo.

Consip: 5 rinvii a giudizio

Insieme a lui andranno a processo altre 4 persone: l’ex comandante generale dell’Arma, Tullio Del Sette, su cui pende l’accusa di rivelazione del segreto d’ufficio e favoreggiamento, il generale Emanuele Saltalamacchia, all’epoca dei fatti contestati comandante generale dei Carabinieri, Filippo Vannoni, ex presidente di Publiacqua Firenze e l’imprenditore Carlo Russo.

Prosciolti Scafarto e Sessa

Prosciolti dalle accuse Giampaolo Scafarto, ex maggiore del Noe – che era accusato di rivelazione di segreto d’ufficio, falso e depistaggio – e Alessandro Sessa, ex colonnello dei Carabinieri.

Su Facebook lo sfogo dell’ex ministro Lotti, a margine della decisione sul rinvio a giudizio: “Oggi, 3 ottobre 2019, il Giudice per le udienze preliminari ha deciso che dovrà esserci un processo per accertare definitivamente la verità dei fatti.

Il reato di cui devo rispondere è favoreggiamento di un “non indagato”. Come ho fatto finora, affronterò tutto questo a testa alta. Ero e resto convinto che i processi si fanno nelle aule dei Tribunali e non sui giornali. Dimostrerò in quelle sedi la mia innocenza“.

Il processo si aprirà il prossimo 15 gennaio, Luca Lotti si dice pronto a dimostrare la sua innocenza nelle dovute sedi.

Il procedimento che lo coinvolge è legato al filone d’indagine inerente alla fuga di notizie sul fascicolo avviato dai pm di Napoli sul maxi appalto Consip.