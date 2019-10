Compleanno da record oggi a Trevignano, in provincia di Treviso, dove un’anziana signora oggi compie ben 107 anni. La festeggiata è Elvira Pellizari e di lei parlano diverse testate locali. La “nonnina” di Trevignano sembra infatti essere diventata abbastanza famosa e il motivo è chiaro.

Elvira Pellizzari compie 107 anni

Nonostante qualche acciacco, Elvira Pellizzari sembra godere di buona salute, stando a quanto raccontano fonti locali. La “nonnina” di Trevignano ha cresciuto 4 figli, due dei quali, purtroppo, sono morti prima di lei. La signora ha cresciuto anche 5 nipoti, nati da sua figlia Stefania, in seguito alla sua prematura scomparsa.

Da quanto si legge su fonti locali, pare che Elvira Pellizzari abbia sempre lavorato come contadina, mentre, quando era solo una bambina, sembra che si occupasse di portare le pecore al pascolo.

L’anziana signora ha vissuto entrambe le guerre mondiali, anche se la Grande Guerra è possibile non se la ricordi affatto, visto che quando è finita aveva appena 6 anni.

“Il Signore si è dimenticato di me“

Come riporta Oggi Treviso, lo scorso anno, Elvira Pellizzari aveva festeggiato il suo 106esimo compleanno con un regalo veramente speciale.

Papa Francesco in persona le aveva regalato un rosario, un dono che è facile immaginare quanto possa averla resa orgogliosa e felice.

Per oggi, non si sa quali festeggiamenti possano attendere Elvira Pellizzari e se verrà organizzato qualcosa per il 107esimo compleanno. In ogni caso, che si festeggi in pompa magna o meno, arrivare all’eta di 107 anni è senza dubbio un traguardo incredibile. Anche se la “nonnina” di Trevignano pare che però si senta un po’ trascurata da Dio e sembra che spesso immagini che si sia dimenticato di lei. La Voce di Trevignano racconta infatti che l’anziana signora è solita ripetere questa frase: “Il Signore si è dimenticato di me“.

