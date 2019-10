Adelaide Manselli è conosciuta dal pubblico con il nome di Anna Pannocchia, è famosa per i video comici con Maccio Capatonda, ma anche per la sua partecipazione a Mai Dire e Dopo Festival. È ormai da un po’ di tempo che l’attrice è lontana dai riflettori e, intervistata da ilfattoquotidiano.it, ne ha spiegato i motivi rivelando che non ha attraversato un periodo positivo ma che, tuttavia, si sta sottoponendo a diverse cure per stare meglio.

Anna Pannocchia ha perso il lavoro

Anna Pannocchia ha confessato di essere stata male dal punto di vista psicologico. La “compagna” dei video di Maccio Capatonda ha affermato: “Soltanto nell’ultimo anno ho avuto quattro esaurimenti nervosi“.

A causa del suo malessere l’attrice ha rivelato di aver chiesto troppi giorni di malattia al lavoro finendo per perdere il suo posto per giusta causa. Infatti, Adelaide Manselli ha affermato che i video con Maccio Capatonda erano un di più nella sua vita, in realtà era infatti assunta come commessa in un negozio di lusso di Milano.

Anna Pannocchia si sta occupando di se stessa per tornare a stare bene, ma ammette che essere lontana dal lavoro non la sta aiutando: “Ora mi sento un po’ meglio: sto facendo un percorso di cure, ma mi manca lavorare.

Non fare niente tutto il giorno crea un circolo vizioso che ti porta alla depressione. Mi diletto a fare dipinti, fare gioiellini e scrivere poesie, ma non basta. I risparmi economici sono quelli che sono e voglio tornare in pista“.

Maccio Capatonda “è sparito“

Anna Pannocchia ha poi rivelato di essere rimasta ferita per il fatto che Maccio Capatonda sembra essersi dileguato: “Io con Maccio avevo stretto anche una bella amicizia. Ma all’improvviso anche lui è sparito e non si è fatto più sentire, senza spiegazioni. Questa cosa mi ha fatto soffrire, non posso negarlo“.

Adelaide Manselli spera che l’attore comico torni a farsi sentire e riprenda i contatti con lei: “Se Maccio volesse rifarsi vivo, per me sarebbe un gran bel regalo“.

*Immagine in alto: Instagram Anna Pannocchia Real