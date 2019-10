La grande Katia Ricciarelli è stata ospite de La Vita in Diretta e con Alberto Matano ha ripercorso gli amori del passato e la sua straordinaria carriera.

L’amore con Pippo Baudo

Proprio di recente Katia Ricciarelli e Pippo Baudo sono tornati a parlare. Un grande storia d’amore finita nel gelo: “Non conto mai gli anni e non so da quanto tempo non ci parlavamo. Questo mi addolorava, perché abbiamo vissuto anni molto felici, un matrimonio da favola. Ho rimosso anche l’anno in cui è finito“, racconta. “Quando ci siamo rivisti, ci siamo abbracciati come due vecchi amici. Mi dispiaceva non sentirlo più, anche perché 18 anni di matrimonio sono lunghi.

Buttare via tutto per qualche stupida cosa non era giusto. Siamo persone adulte e intelligenti, quindi dovevamo smetterla con questa storia“, ha aggiunto.

Quando Matano le chiede se, potendo tornare indietro nel tempo, cambierebbe qualcosa in amore, la risposta della Ricciarelli comprende non solo la vita sentimentale, ma tutto il suo passato. “Io sono grata per tutto quello che mi è successo nel bene e nel male“, ha detto. “Amo anche le cose che non mi sono andate bene perché sono servite a non fare più gli stesse errori“, assicura tra il silenzio del pubblico, “rifarei tutto e non chiedo altro“, dice scatenando l’applauso.

“Da 8 anni io volevo fare la cantante e ci sono riuscita grazie a tanti sacrifici“, racconta ancora, “ho già avuto tantissimo”.

Guarda il video