Sono passati 24 anni dall’edizione del Festivalbar presentata da Laura Freddi insieme ad Amadeus e a Federica Panicucci. La showgirl ha voluto ricordare quell’esperienza vissuta nell’estate del ’95. L’ha fatto pubblicando una foto storica in cui è ritratta insieme agli altri due presentatori.

Laura Freddi al Festivalbar

Laura Freddi è in vena di ricordi. Giusto ieri la showgirl ha pubblicato su Instagram una foto risalente al 1995 mentre presenta il Festivalbar insieme ad Amadeus e a Federica Panicucci. Quell’anno era la 32esima edizione della manifestazione canora. Vinsero gli 883 con Tieni il tempo, anche se il primo classificato fu Gianluca Grignani, che rifiuti il premio in segno di contestazione dell’uso del playback nelle esibizioni.

Per il miglior album fu premiato Zucchero; Pino Daniele e Laura Pausini, invece, ricevettero rispettivamanete un premio speciale e il premio Europa. La didascalia della Freddi a corredo dell’immagine è: “Festivalbar assieme a Amadeus e Federica Panicucci“.

I commenti dei suoi fan

I fan della Freddi sono stati molto contenti di vedere quest’ultima foto, anche per gli utenti del social network, infatti, si è trattato di un bel ricordo. Si alternano commenti direttamente per la presentatrice, come “Eccezionale“, “Splendida e bravissima“, “Unica“, a quelli indirizzati a quegli anni bellissimi del Festivalbar: “Sono cresciuto con voi“, “Bei tempi d’oro“, “Aiuto tantissimi anni fa“.

Altri ricordi

La pagina social della conduttrice alterna momenti del presente a tuffi nel passato. Solo una settimana fa, aveva pubblicato sempre Instagram un altro ricordo. Nei video si vede Laura Freddi che imita Lorella Cuccarini e canta il suo storico tormentone, La notte vola. Nel 2015, la showgirl ha infatti partecipato come concorrente al programma Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti su Rai 1. Insieme ai filmati la didascalia: “Oggi va in onda Tale e Quale Show… voglio ricordare questa esibizione nei panni della grande Lorella Cuccarini“.

Ancora prima, il 12 settembre, con un altro post su Instagram aveva voluto augurare “In bocca al lupo” al presentatore dello show, Carlo Conti. La Freddi ha scritto: “Domani partirà Tale e Quale Show. In bocca al lupo a Carlo Conti e tutta la squadra cast tecnico e artistico“. E ha concluso: “Questa era la mia terza puntata dove ho interpretato Lady Gaga“.

Immagine in evidenza: Laura Freddi. Fonte: Laura Freddi/Instagram