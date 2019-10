Brutto scontro tra Joe Bastianich e Platinette: l’ultima performance del super chef ad Amici Celebrities non è piaciuta all’opinionista, che ha duramente criticato l’esibizione.

Bastianich dal canto suo ha reagito con superiorità, accettando le critiche con freddezza.

Platinette e il “reflusso gastroesofageo”

Le parole di Platinette non sono di certo diplomatiche: “C’ho un reflusso gastroesofageo”, dice dopo l’esibizione, quasi come se la performance di Bastianich fosse un piatto cucinato male e difficile da digerire.

Continua poi dicendo che Bastianich (al quale nel frattempo è caduto il microfono dalle mani) non ha messo passione nel cantare e che dovrebbe tornare a dedicarsi alla cucina: “Vi mettete in gioco?

State al gioco! Non state qua a tirarvela! Andate a fare i programmi di cucina! Vada a fare una paillarde, in quella sarà bravissimo!”.

Bastianich non reagisce calorosamente alle parole del giudice, e replica: “Non le rispondo, diciamo che pensavo meglio di lei. Se sono eliminato dopo aver cantato questo brano che racconta la mia vita, son contentissimo e felice. Tu sarai giudicato per i tuoi commenti dal popolo italiano”.

Platinette però incalza, andando oltre: “Non faccia il modesto, la sua presunzione è oltre il suo talento. Lei vuole fare il bravo, non è bravissimo dal mio punto di vista, opinione molto personale che lei potrebbe anche non accettare.

Non è un artista, c’è solo la presunzione di farlo“.

Una passione che dura da una vita

D’altronde, che Platinette non fosse persona da mezze parole si sa: che potesse giudicare con parole forti le performance dei concorrenti era più che prevedibile.

Bastianich non ha intenzione di rinnegare la sua passione per la musica, come ha spiegato a Radio Kiss Kiss: “È sempre stata una passione, una cosa fondamentale, da bambino son cresciuto in una famiglia italo-americana di migranti…il rock ’n roll era la mia maniera di scappare dalla vita di tutti i giorni, volevo essere come tutti i ragazzi”.