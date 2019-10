Perdere 25kg entro Natale. Questo è l’obiettivo fissato da Tina Cipollari negli studi di Uomini e Donne, assieme alla naturopata chiamata dalla De Filippi. Adesso i primi risultati e la confessione sulle tentazioni.

La pesata in diretta e l’inizio della dieta

Il tutto risale agli inizi di settembre: Tina Cipollari manifesta la volontà di perdere peso e, detto fatto, Maria De Filippi invita in trasmissione una naturopata bioterapeuta nutrizionale Emanuela Castaldi. Una prima pesata in diretta e il piano da seguire per perdere i 25 kg in eccesso entro Natale. Un risultato alla portata, sia per la naturopata che per Tina Cipollari, che ha dichiarato di mangiare parecchi carboidrati tra cui maritozzi con la panna, cornetti e pizza con affettati.

Il tutto prima di pranzo.

In un’intervista a Nuovo, ha raccontato i primi risultati della dieta, composta da pasti equilibrati più che vere e proprie privazioni: “Quando mi sono pesata avevo anche il vestito di paillettes, vanno tolti 5 kg. Al momento ho già perso 4 chili e mezzo”.

Il diavolo tentatore è il fidanzato

A mettere a rischio la riuscita della dieta è il fidanzato di Tina Cipollari, il -guarda caso- ristoratore Vincenzo Ferrara. Nel corso dell’intervista, la Cipollari ha infatti confessato che è lui a tentarla, spesso e volentieri: “Mi tenta dicendomi che per una volta non succede nulla, ma io non cedo”.



A spronarla, il fatto di aver iniziato questo percorso in pubblico e di aver avuto quindi quella spinta extra. Non si vogliono fare brutte figure davanti a tutta Italia, insomma. La soddisfazione personale fa il resto: “Al di là del fattore estetico, mi sento meglio e sono anche meno affaticata – ha dichiarato Tina Cipollari – Sono stata davvero brava perché in un ristorante, mi hanno messo davanti vari dolci, ma io ho mangiato solo insalata, zucchine e fagiolini”.

A Natale mancano 81 giorni e ci sono ancora da perdere 20kg: un traguardo alla portata, salvo ulteriori tentazioni…

Immagine: tinacipollarioriginal / Instagram