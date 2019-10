Verissimo prosegue la sua marcia con un nuovo super ospite: la top model e conduttrice televisiva israeliana Bar Refaeli. La ragazza è attualmente incinta del suo terzo figlio ed è proprio nel salotto della trasmissione condotta da Silvia Toffanin che svela ufficialmente il sesso del nascituro.

Famiglia e amore

Bar Refaeli entra nello studio di Verissimo in tutta la sua eleganza e bellezza. La top model si racconta in un’intervista intima dove vengono toccati gli argomenti lavoro e famiglia. Bar, sposata con Adi Ezra, è madre di due bimbe ma è ora incinta di un terzo bambino: “Sono una mamma che cerca di non essere troppo protettiva, invece mio marito lo è un po’ più di me.

Lui è molto protettivo, responsabile, è un super papà ed è stato quasi scioccante aver visto questa sua trasformazione. Ne vorrei 4 e ci sono vicina ormai, anche se lui ha chiesto di fermarmi“.

La carriera in passerella

La carriera di Bar Refaeli è nata alla tenera età di 9 mesi, quando da piccola si dilettava insieme alla madre, anch’essa modella, ad intrattenere la famiglia con piccoli passi da modella: “Ho iniziato a fare la modella che avevo 9 mesi. Della mia carriera ho buoni e cattivi ricordi.

Ho bei ricordi del fatto di avere visto posti bellissimi come Cuba. Credo che questa carriera di modella sia favolosa, puoi vedere il mondo intero e girarlo tutto“. L’intervista tocca anche il delicato argomento relativo alle molestie nel mondo dello spettacolo e su questa tematica la supermodella non ha dubbi: “Devo essere onesta: io personalmente non ho mai avuto esperienze negative perché sono stata cresciuta in una famiglia che mi ha insegnato ad essere determinata e a dire di no quando è il momento. Loro non mi hanno mai lasciato andare da sola nel mondo da ragazzina, e questo credo che sia il rischio principale“.

“Devo confessare che è un maschietto!“

Ma prima di Adi Ezra, la vita sentimentale di Bar Refaeli ha avuto uno step importante: la conoscenza e la relazione d’amore con l’attore Leonardo DiCaprio: “Ci siamo frequentati in un breve periodo della mia vita. Lui è un attore straorinardio ma al contempo non vado più a vedere i suoi film perché mi sentro strana e non ci vado. Mi dispiace. Di quella storia rimane un bellissimo ricordo, siamo stati insieme 6 anni, è stata una relazione importantissima. Ho imparato tanto da lui, abbiamo condiviso il meglio della vita“. In chiusura di intervista arriva poi la notizia che tutti, Silvia Toffanin compresa, attendeva: il sesso del nascituro della top model. La ragazza, visibilmente emozionata, annuncia: “Devo confessare che è un maschietto!“.