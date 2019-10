La storia d’amore del judoka italiano Marco Maddaloni e di Romina Giamminelli si prende la scena nello studio di Verissimo. La coppia, ospite di Silvia Toffanin, racconta il loro amore tra emozione e una drammatica confessione: l’aborto di Romina. La perdita del bimbo è avvenuta prima della nascita dei loro due figli Giovanni e Giselle.

Il periodo di conoscenza

La coppia composta da Marco Maddaloni e Romina Giamminelli si è conosciuta nel 2009 e da quel momento non si è più staccata, coronando il loro sogno di una love story davvero emozionante. Ma non fu così semplice il loro primo approccio, complice il timore del judoka che la ragazza potesse pensare male di lui e delle sue iniziali intenzioni: “Aveva paura che stessi giocando, le ho detto di fidarsi di me, lei lo ha fatto e adesso siamo qui“.

“Abbiamo sofferto tanto“

Ma una confessione davvero scioccante e mai lasciata trapelare prima d’ora ha sconvolto tutti, Silvia Toffanin compresa. Romina infatti rivela di aver dovuto abortire nel momento in cui era incinta del loro primissimo figlio: “Ci è voluto un po’. Io non sono mamma di due ma di tre bambini. Abbiamo sofferto tanto per la perdita del nostro bambino“. Ma la stessa drammatica situazione avrebbe rischiato di ripresentarsi lo scorso anno quando Romina, incinta della secondogenita Giselle, per un soffio riuscì a salvare la gravidanza.

Il racconto di Maddaloni ha toccato il cuore di tutti: “Tornai a casa da lavoro e la trovai svenuta a terra e con delle perdite, anche lì abbiamo pensato che fosse tardi. Siamo corsi in ospedale e poi è andato tutto bene“. La coppia ora costruisce una famiglia felice insieme ai loro due figli, Giovanni e Giselle.

Le nozze da favola

Dai dolori alla grande felicità per il matrimonio. La coppia è convolata a nozze lo scorso settembre dopo la bellissima proposta di Marco Maddaloni alla compagna avvenuta in una puntata dell’Isola dei Famosi, di cui il judoka è stato il vincitore nella scorsa edizione.

Le immagini che scorrono sotto gli occhi visibilmente emozionati della coppia ripercorrono quei meravigliosi momenti in cui si sono uniti in matrimonio e in cui Maddaloni ha dedicato alla moglie dolci parole d’amore.