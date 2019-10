Appuntamento ricco di ospiti e di emozioni nella puntata di Verissimo di quest’oggi. Nel salotto di Silvia Toffanin, per la prima volta insieme in tv, l’affiatata coppia dello spettacolo Costanza Caracciolo e Bobo Vieri che racconteranno le nozze dello scorso 18 marzo e la loro gioia di essere diventati genitori.

La proposta di matrimonio

Nel salotto di Verissimo l’ex velina Costanza Caracciolo e il campione di calcio Bobo Vieri ripercorrono con le immagini i ricordi del loro matrimonio, nel marzo di quest’anno. La coppia è convolata a nozze in una cerimonia intima, come dichiara la Caracciolo: “Noi siamo così, non stiamo a studiare le cose.

Un giorno abbiamo deciso di andare ad informarci per il matrimonio, a cui hanno partecipato i parenti più vicini“. Solo 4 partecipanti al loro matrimonio, per una cerimonia davvero privata. Ma la coppia non disdegna un’eventuale seconda celebrazione del loro amore in futuro: “Un giorno ci sposeremo anche in Chiesa, io mi aspetto dell’altro. Dopo il matrimonio in Chiesa arriverà poi la vera festa“. La proposta di matrimonio arrivò dal bomber, semplice ed ironica come è nella sua indole: “La proposta è stata che saremmo andati a sposarci la settimana prossima e lei ha detto ok“.

La prima conoscenza

La coppia è convolata a nozze quest’anno ma è da più di due anni che si conosce. Ecco le parole dell’ex velina: “Io ero piccola all’epoca, lui invece era di una generazione differente. Quando cresci la differenza non si nota molto. Quando l’ho conosciuto ero piccola e non lo consideravo proprio. Mi aveva adocchiato e poi ci ha provato e stranamente ci è riuscito“. Un corteggiamento che è nato nei social dove, attraverso Instagram, la coppia ha iniziato a conoscerci, come rivela l’ex bomber: “Io le mandavo i messaggi, le davo i voti sui vestiti, poi mi scrisse quando andò a Miami e a Miami siamo usciti insieme a cena con degli amici“.

Un fratellino per la piccola Stella?

Ma la gioia più grande che ha reso la coppia ancora più forte ed unita è la nascita della piccola Stella, che il prossimo mese spegnerà la sua prima candelina. Mamma Costanza si dichiara davvero felice di avere per la figlia un papà come Bobo, come testimoniano le sue parole piene di dolcezza: “Lui è un papà stupendo, di una dolcezza incredibile. Infatti nella foto di prima si vede il mio orgoglio di mamma che si emoziona mentre li vede giocare insieme. Dice sempre mamma, non ancora papà, però quando vede il papà la mamma se la dimentica“. Papà Bobo è certo di come la sua bimba crescerà: “Ha il mio carattere ma è bella come Costanza“. La coppia desidera però poter allargare la propria famiglia e dare un fratellino alla piccola Stella, come dichiara sognante l’ex calciatore: “Vorrei un baby calciatore“.