Fuga finita per Maurizio Quattrocchi, il 47enne che questa notte ha ucciso la moglie a colpi di coltello. La notizia è di pochi minuti fa, l’uomo si è consegnato.

Maurizio Quattrocchi si è consegnato

Quattrocchi si trova ora nella caserma dei carabinieri. L’uomo è stato localizzato dai carabinierii nella zona di Martinengo, provincia di Bergamo. I militari lo hanno poi isolato bloccandogli ogni via di fuga e così per Maurizio Quattrocchi non restava altro che la resa.

Il 47enne è stato preso in custodia e portato nella caserma di Martinengo, a breve sarà spostato in quella di Treviglio.