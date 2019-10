Rosario Fiorello scatena l’ironia su Twitter condividendo uno scatto postato da Joe Bastianich, in cui il celebre imprenditore del settore della ristorazione appare giovanissimo accanto ai suoi genitori, e in cui sembra somigliare a Matteo Renzi, l’ex premier ora leader di Italia viva. Il post pubblicato da Rosario Fiorello è diventato rapidamente virale.

Il post di Fiorello sulla foto di Joe Bastianich

Con la sua consueta verve comica, Rosario Fiorello ha preso in giro Joe Bastianich e Matteo Renzi alludendo alla grande somiglianza tra l’imprenditore da giovane e il leader di Italia viva. Postando la foto di Joe Bastianich, Rosario Fiorello ha scritto: “Incredibile!

Joe Bastianich da giovane era Matteo Renzi ! Fratello segreto?!? Separati dalla nascita?? Renzi ha il DNA del ristoratore??“. Il modo in cui Fiorello ha scritto il suo post ricorda un po’ lo stile da scoop dei giornali, che il comico sembra appunto canzonare. Sotto il suo post sono in tantissimi quelli che non hanno potuto fare a meno di lasciare un commento riconoscendo la grande somiglianza tra i due.

Incredibile! @Jbastianich da giovane era @matteorenzi ! Fratello segreto?!? Separati dalla nascita?? Renzi ha il DNA del ristoratore?? pic.twitter.com/fsTiCjQ1HI — Rosario Fiorello (@Fiorello) October 6, 2019

La foto che Joe Bastianich aveva postato era in realtà dedicata ai suoi genitori. Un post che il giudice di Masterchef aveva scritto per la sua famiglia su Instagram e in cui si legge: “Guardo al mio passato per capire chi sono oggi⁣“.

Matteo Renzi accoglie con ironia il post di Fiorello

Matteo Renzi ha condiviso il post di Rosario Fiorello e ha scritto: “Ma è fantastico, Fiore! Come direbbe Benigni: non mi somiglia per niente“. Il riferimento del leader di Italia viva è alla celebre battuta del film Johnny Stecchino, quando l’omonimo boss mafioso vede il suo sosia Dante (entrambi personaggi interpretati da Roberto Benigni) e dice: “Non me somiglia pe niente“. Evidentemente, la somiglianza è talmente visibile che non poteva non suscitare la reazione ilare del diretto interessato.