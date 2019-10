Una vicenda alquanto surreale quella vissuta in stazione da Pio e Amedeo, il duo comico che si è trovato alle prese con un tentativo di furto ai loro danni. Ovviamente, i due foggiani che non sono conosciuti per trattenersi le parole tra i denti, hanno commentato il tutto su Instagram allegando un “video-inseguimento” a scapito della ladra che forse sapeva contro chi si stava avventando con le lunghe mani e alla quale è andata malissimo.

Il tentato furto a Milano Centrale

Chissà se proprio per averli riconosciuti ha agito o se non aveva idea di chi fossero. Fatto sta che qui gladio ferit, gladio perit e se dall’altra parte ci sono Pio e Amedeo che non fanno sconti a nessuno, la “morte” può essere plateale.

Il duo comico non ha esitato a raccontare e condividere con tutti la propria spiacevole esperienza in quella della stazione Milano centrale. Il duo si trovava in stazione, pronti a viaggiare, quando si sono accorti che qualcuno alle loro spalle stava cercando di derubarli.

L’inseguimento per la stazione

A giudicare dalle storie che il duo ha pubblicato su Instagram, il furto sarebbe stato messo in atto da due donne poco più che ragazze. Come detto però, è stato solamente un tentativo di furto: colte il flagrante, le due sono diventate a loro volta “vittime” di Pio D’Antini e Amedeo Grieco.

Una vendetta calda e plateale, diffusa sui social: il duo infatti, accortosi di tutto, non ha avuto alcun tentennamento sguainando il cellulare dalla tasca. Impostata la modalità video, il duo ha iniziato a inseguire le ladruncole smascherandole. “Signorina, com’è che mi volevi mettere le mani nella borsa eh?”, tuonano i due nella storia in cui scrivono “Nel 2019 accadono cose incredibili… tipo gente che cerca di fregare a noi“. “Assoreta ci metti le mani nella borsa” hanno poi esclamato seguendo le due ragazze per la stazione, intente a fuggire e a nascondersi dalla videocamera del duo.