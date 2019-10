Salvatore Esposito al settimo cielo: l’attore di Gomorra ha annunciato la nascita della piccola Chloe con un dolcissimo post sui social. La bimba è figlia di sua sorella, Anna Esposito, e lui si è detto “lo zio più felice del mondo“. Pioggia di like e auguri sotto il tenerissimo scatto che lo vede con la neonata tra le braccia.

Salvatore Esposito è diventato zio

Fiocco rosa per la famiglia di Salvatore Esposito, volto amatissimo di ‘Genny Savastano in Gomorra – La serie. L’attore ha annunciato la nascita della nipotina Chloe, con un dolcissimo post che ha fatto il pieno di like e commenti di auguri.

Sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae immerso nel tenerissimo istante in cui abbraccia la piccola per la prima volta, dopo il parto avvenuto alle prime ore del 7 ottobre.

La mamma è Anna Esposito, sorella dell’attore e sua stretta collaboratrice. Il papà di Chloe è Bruno Montagna, sposato con lei dal 2018.

“Welcome Chloe! Sono lo zio più felice del mondo, ora posso partire tranquillo per questa nuova avventura oltreoceano!! Sorellina mia @annaesposit0 e @bruno.montagna1926 sarete due splendidi genitori“. Questo il bellissimo messaggio che Salvatore Esposito ha rivolto alla sorella e al cognato dopo il lieto evento.

La reazione sul web

L’entusiasmo per la bella notizia non ha tardato a farsi strada sui canali social di Salvatore Esposito. Tantissimi i messaggi di auguri ricevuti su Instagram, tra cui spiccano quelli dei colleghi e di molti amici dell’attore.

Saturnino, Paola Perego, Ilenia Lazzarin, Maria Pia Calzone, Christian Marchi sono soltanto alcuni dei grandi nomi che si sono affacciati sul suo Instagram per fare gli auguri alla famiglia.

Immensa gioia per mamma Anna Esposito, che ha affidato tutta la felicità del momento a un dolcissimo post sul suo profilo: “9 mesi d’attesa, un periodo lunghissimo per una mamma.

Preoccupazioni ed ansie iniziano da primo giorno che scopri d’essere incinta, poi durano 9 mesi notte e giorno. Poi un bel giorno lei è pronta per uscire e incontrarmi, io preoccupata e speranzosa di essere in grado di farla venire al mondo metto tutta me stessa… ed eccoti, un fagottino pronta per essere spupazzato ed amata prima dalla tua mamma poi da tutti quelli che già ti amano. Il mio piccolo miracolo. Ti Amo amore di mamma“.

