A Temptation Island Vip per le coppie in gioco è tempo di mettere in luce i propri sentimenti: la finale si avvicina ma non tutti i nodi sono ancora stati sciolti. In particolare la coppia formata da Alex Belli e Delia Duran è protagonista di questa puntata: la reazione imprevista dell’attore alle immagini relative alla sua ragazza lascia tutti sgomenti.

La mini-fuga di Alex Belli

Nel docu-reality dei sentimenti di Canale 5, a far parlare di sé è la coppia composta da Alex Belli e la compagna Delia Duran. L’attore e la modella venezuelana hanno deciso di partecipare al programma per mettere alla prova la loro storia d’amore e, all’inizio di questa avventura, sembrava regnare un certo equilibrio.

Ma il destino della coppia viene sconvolto nel bel mezzo del falò dei fidanzati, durante il quale Alex Belli ha una reazione spropositata. Mentre visiona le immagini della fidanzata in braccio al tentatore Riccardo, l’attore scappa dal falò, da Alessia Marcuzzi e dai cameraman e urla il nome di Delia. Poi si sfoga: “Io ve l’avevo detto, non fatemi vedere immagini che mi fanno rompere i co****ni perché io prendo la mia donna e me la porto via“. Salvo poi chiedere scusa ed essere riaccompaagnato da Alessia al falò.

La giustificazione dell’attore

La reazione di Alex Belli ha lasciato sgomenti tutti, Alessia Marcuzzi compresa. Per questo motivo la conduttrice si avvicina a lui e cerca di confortarlo e di offrirgli la sua personale visione delle cose. L’attore giustifica così il suo gesto d’istinto: “Io sono amareggiato perché nella mia vita sono abituato a prendere le mie cose e a viverle. Siccome ho visto una roba del genere a questi livelli, prima di andare avanti dico stop, il giochino è finito“.