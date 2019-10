Una scossa di terremoto ha sconvolto la mattinata della Calabria. Una scossa di terremoto è stata registrata a pochi chilometri da Catanzaro: stando alle prime notizie il sisma ha una magnitudo di 4.0.

Terremoto a Catanzaro

Le notizie in merito alla scossa di terremoto registrata questa mattina a una profondità di 27 km nel comune di Caraffa di Catanzaro. Le scuole sono state fatte evacuare in maniera preventiva, al momento, comunque, non risultano danni e nemmeno feriti.