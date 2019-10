Tra una settimana uscirà sul Daily Mail “Me”, autobiografia di Sir Elton John, tra le più influenti personalità inglesi del XX secolo. Tra tanti aneddoti, anche una grande rivelazione: nel 2017 fu ad un passo dalla morte.

Un’infezione mortale

Il tutto risale a due anni fa: all’allora 70enne Elton John venne diagnosticato una cancro alla prostata, ma il cantante non optò per la chemioterapia ma bensì per un intervento chirurgico. Il motivo era che non voleva che il periodo sotto chemio potesse pesare sulle vite del marito David Furnish e dei figli Zachary e Elijah.

L’intervento venne fatto a Los Angeles, ma già 10 giorni dopo Elton John notò che qualcosa non andava bene.

Il cantante in quel momento si trovava in Sud America per un tour, ma si convinse a rientrare d’urgenza in Inghilterra. Qui gli dissero che aveva contratto un’infezione gravissima, tanto che all’Ospedale King Edward VII di Londra non avevano i mezzi per curarlo. Ufficialmente il comunicato stampa diffuso all’epoca parlava di un infezione contratta proprio durante il tour, ma la realtà era ben diversa.

Le preghiere e il recupero

La grave infezione avrebbe colpito sì in Sud America, ma tuttavia la causa sarebbe dovuta ad una colonscopia di routine.

Dopo la scoperta, i medici gli dissero che le condizioni erano critiche e che potenzialmente gli restavano 24h di vita. 11 giorni d’ospedale, sospeso tra la vita e la morte: “Ho pregato: non farmi morire, fammi rivedere i miei figli ancora una volta, dammi una vita un pochino più lunga”.

Dopo flebo di antibiotici, Elton John iniziò a star meglio: “In qualche modo, ho iniziato a sentire che il periodo di guarigione era la risposta alle mie preghiere: se vuoi più tempo, devi imparare a vivere così, a rallentare”.

Il ritiro dai tour

L’esperienza e il pericolo quasi immediato di morte, hanno dato un’altra prospettiva a Elton John.

“È come se mi fosse stata mostrata una vita diversa, una vita che ho capito di amore di più di quella in giro” – si legge nella sua autobiografia – La musica è stata una cosa magnifica, ma non tanto quanto ascoltare Zachary parlare dei suoi allenamenti”.

Elton John al momento è impegnato con il suo ultimo tour, Farewell Yellow Brick Road, una decisione probabilmente maturata a seguito di questi problemi di salute: “Ogni persistente dubbio sul ritirarmi dai tour era scomparso”.

Immagine: Mustafa Doğan Özçelik / Wikimedia Commons