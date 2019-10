Stefano Accorsi ci dà dentro. L’attore, che possiamo vedere in questi giorni su Sky Atlantic in 1994, mostra i suoi progressi in palestra con dei video su Instagram. Intanto per i fan che non hanno interesse per le sue doti atletiche, restano i lavori come attore: appuntamento al venerdì, quindi, con 1994, terzo e ultimo capitolo della trilogia cominciata con il successo 1992 e proseguita poi con 1993.

I video degli allenamenti

In alcuni video apparsi sul suo profilo, Stefano Accorsi tiene a mostrare ai suoi fan i suoi esercizi in palestra, sotto l’occhio vigile del trainer Antonio Saccinto. Nel primo, pubblicato 4 giorni fa, è alle prese con 130 kg di peso alla panca, mentre nel secondo si cimenta con un salto da fermo su una pedana e dei pesi (all’inizio non proprio convintissimo).



Pioggia di commenti positivi, per un allenamento che può sembrare facile, ma richiede tanto lavoro e dedizione.

Il sollevamento pesi

Il salto da fermo