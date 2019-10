Quinto appuntamento con Temptation Island Vip 2. Il docu-reality dei sentimenti, in onda su Canale 5, è alle battute finali e per le ultime coppie rimaste in gioco è tempo degli ultimi falò. Fra queste c’è quella composta da Pago e Serena Enardu: per loro è in arrivo il fatidico falò di confronto

Nuovo Pinnettu per Pago

Attesissimo appuntamento con il docu-reality dei sentimenti che sta per volgere al termine, anche se non tutti i nodi sono ancora venuti al pettine. La situazione sentimentale tra Pago e l’ex tronista Serena Enardu sta naufragando sempre più, a tal punto che il cantautore per l’ennesima volta viene convocato nel Pinnettu per visionare le immagini relative alla sua fidanzata.

La ragazza nelle settimane all’interno del villaggio delle fidanzate ha instaurato un feeling importante con il tentatore Alessandro. Ma per Pago non si tratta solo di feeling: “Ho visto una love story tra loro due. Più andiamo avanti e più mi sta sconvolgendo questa roba. Lei non si rende conto che dall’altra parte c’è il suo fidanzato“. Al falò dei fidanzati nuovi video rincarano la dose e convincono Pago che la fidanzata non si stia comportando dignitosamente.

Nessun video per Serena

Dall’altro lato invece Serena Enardu scopre, sconvolgendo le sue aspettative, che non c’è nessun video per lei sul fidanzato Pago.

Questa assenza di immagini la porta a guardarsi dentro e a scoprire che se non ci sono video del fidanzato significa che non se la sta passando bene: “Se non ho visto nessun video vuol dire che non sta bene e a me fa male sapere che lui non sta bene. Stiamo insieme da 6 anni e mezzo e c’è un amore che ci lega. Mi dispiace che la colpa del fatto che non sta bene sia io perché io avrei voluto che le cose tra noi andassero in maniera diversa.

Io ci tengo molto, ma sembra solo che ci facciamo del male. Io ogni volta che sto bene è come se a lui arrivasse del male, questo succede anche nella nostra vita“.

Il falò di confronto

L’attesissimo momento del falò di confronto fra Pago e Serena Enardu è arrivato. La coppia non ha mai nascosto di avere problemi all’interno del loro rapporto e il confronto si preannuncia più incandescente che mai. Le incomprensioni sono evidenti, i due cercano di far prevaricare le proprie ragioni: lui con rabbia spiega i motivi per cui non gli è andato giù il comportamento di Serena, lei che tenta di giustificarsi e di contrattaccare. Uno scontro verbale ad alto tasso di coinvolgimento che vedrà la fine nella prossima, ultima puntata di Temptation Island Vip. La coppia uscirà separata o unita?