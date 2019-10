Nicole Andolfatto è una ragazza di 16 anni che è scomparsa da Belluno ieri mattina, 8 ottobre. A denunciare la sua sparizione è stata la famiglia. Purtroppo, è da più 24 ore che si sono perse le sue tracce.

La denuncia dei familiari

La famiglia ha denunciato ai carabinieri la scomparsa di Nicole Andolfatto. La giovane è alta circa 1 metro e 60, ha una corporatura media, i capelli castano chiaro e gli occhi di colore scuro. Non si sa come fosse vestita quando è uscita di casa per non far più ritorno. La Prefettura di Belluno sta coordinando le ricerche di Nicole Andolfatto e ha diffuso agli organi di stampa la sua foto e diverse informazioni utili al suo riconoscimento.

Non si sa se la 16enne si sia allontanata volontariamente oppure no.

Le ricerche di Nicole Andolfatto

Le ricerche si stanno svolgendo ad ampio raggio. Nel caso in cui qualcuno dovesse riconoscere la ragazza o dovesse avere informazioni utili al suo ritrovamento, il numero da contattare è quello del Comando Provinciale dei Carabinieri di Belluno: 0437 2551.

Ritrovata Nicole Andolfatto

AGGIORNAMENTO DELLE 18,10 – La Prefettura di Belluno ha appena diramato un comunicato stampa in cui informa che la 16enne scomparsa, Nicole Andolfatto, è stata rintracciata in provincia di Venezia.

La Prefettura fa anche sapere che la giovane si trova “in buone condizioni di salute“. La storia si conclude dunque con un lieto fine.