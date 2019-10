Deal With It- Stai al gioco è il nuovo gameshow condotto da Gabriele Corsi su Nove. Svelata la data di messa in onda, gli ospiti e le altre anticipazioni su questa nuova trasmissione dell’access prime time.

Il nuovo game-show in partenza il 14 ottobre

Gabriele Corsi si appresta a condurre, dal 14 ottobre, Deal With It-Stai al gioco, un game show nella fascia dell’access prime time del canale Nove che si scontrerà su Rai 1 con Soliti Ignoti – Il ritorno e su Canale 5 con Striscia la notizia. Il conduttore non sembra aver paura di mettersi in discussione e accettare questa nuova sfida.

Così, dopo che la rete ha deciso di rimandare la partenza (prima prevista per il 21 settembre) ora sembra tutto pronto per questo debutto del nuovo programma.

Il meccanismo del gioco

Secondo le prime anticipazioni, il conduttore entrerà in un locale pubblico e, coadiuvato da vip che si alterneranno di puntata in puntata, sceglierà il componente di un coppia di amici, famigliari, fidanzati al quale far indossare un auricolare e dettare degli ordini direttamente dalla regia. Il malcapitato dovrà esaudire le richieste più strane senza far capire nulla all’altro della coppia e aggiudicarsi il montepremi dai 500 ai 2000 euro.

Tutti gli ospiti vip

Gli ospiti famosi di Deal With It- Stai al gioco che faranno le loro bizzarre e folli richieste sono nomi eccellenti. Ad esempio, avremo modo di vedere nel corso delle varie puntate Paolo Ruffini, Francesco Facchinetti, Marco Baldini, Frank Matano, Scintilla, Simone Rugiati, Flavio Montrucchio, Damiano Carrara, Marisa Passera, Giulia Salemi, Francesco Pannofino e Marisa Passera.

Stando alle parole di Gabriele Corsi a Tv Sorrisi e Canzoni, il game show sarà a metà tra Spie al ristorante e Candid Camera. “È un esperimento sociologico molto divertente basato sull’improvvisazione, ma anche faticoso e complicato. Il format originale americano fa richieste molto forti, noi puntiamo più sulla comicità e l’ironia” sono state le sue parole.