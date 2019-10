Leonardo Gassman, in arte Leo, è diventato conosciuto al grande pubblico in seguito alla sua apparizione come concorrente ad X-Factor. Sul palco del talent show si era fatto riconoscere per le sue doti vocali, ma anche per essere il figlio dell’attore Alessandro Gassman.

Di bell’aspetto e molto attivo sui social, ha acquisito fama proprio grazie al talent show di Sky. Ma chi è veramente Leo Gassman?

Gli esordi e il successo con X-Factor

Leonardo nasce nel 1998 a Roma dal matrimonio tra Alessandro Gassman (a sua volta figlio dell’indimenticato Vittorio) e l’attrice Sabrina Knaflitz. Già da piccolo Leo si appassiona di musica ed inizia a suonare la chitarra, frequentando poi il conservatorio.

Nonostante il celebre padre, il giovane è sempre stato tenuto lontano dai riflettori, fino al 2018, anno in cui partecipa alle selezioni di X-Factor. Qui fa il suo debutto nel mondo della musica, interpretando un proprio inedito che convince tutti i giudici. Leo prosegue con successo il suo percorso all’interno dello show fino a raggiungere la semifinale, dove viene eliminato.

Le polemiche e la vita post X-Factor

Durante il suo percorso nel talent non sono però mancate le polemiche di molti spettatori. Secondo alcuni il giovane avrebbe avuto un trattamento “di favore” proprio in quanto figlio d’arte, ma Leo ha smentito queste voci grazie al suo talento vocale.

Infatti come aveva rivelato lui stesso in un’intervista a TgCom24:“I pregiudizi è giusto che ci siano, è umano. Ma sono fatti per essere infranti, è una sfida per me mostrare quello di cui sono capace. Quando la gente si rispecchia nelle cose che dico e canto allora arrivano le soddisfazioni”. L’esperienza ad X-Factor è stata sicuramente fortunata per il giovane, visto che dopo l’uscita del suo singolo Dimmi Dove Sei sta attualmente lavorando a nuova musica. Leonardo è inoltre molto attivo sui social, dove ha un importante seguito, e dove gli piace condividere le sue passioni più grandi, tra le quali la musica, i viaggi e la palestra.